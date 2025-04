Los extranjeros son mayoría entre los peregrinos que pasaron de enero a marzo

Las principales rutas jacobeas que discurren por las comarcas de Deza y Tabeirós-Montes atrajeron durante el primer trimestre del año a un total de 669 peregrinos, dato que supone un descenso de 248 en comparación con el mismo período del pasado ejercicio. Este descenso debe imputarse sobre todo a la Vía da la Plata [Camino Mozárabe] y en menor medida al Camino de Invierno, mientras que el trazado de la Geira e dos Arrieiros incrementó ligeramente sus usuarios.

Estos datos proceden de los registros oficiales de la Oficina del Peregrino de Santiago, que a su vez indican que los extranjeros son mayoría al suponer el 53 por ciento del total, o lo que es lo mismo, 354 frente a 315 españoles. La Vía de la Plata atrajo en este trimestre a 455 romeros (236 menos que un año antes), de los que 64 corresponden al mes de enero, mientras que en febrero y en marzo fueron 73 y 318. En el tercer mes de 2024 habían sido 560, de ahí que el balance sea más pobre, pues los balances de enero y febrero son similares a los del curso pasado. Al margen de los 212 españoles (46% del total) sobresalen los portugueses (74), alemanes (22), italianos (15), polacos (15), estadounidenses (14) o franceses (11).

Por el Camino de Invierno pasaron 186 (27 menos), con el siguiente desglose por meses: enero (56), febrero (41) y marzo (89). En este caso los peregrinos españoles son mayoría (52%) y los países extranjeros mayoritarios fueron Italia (26), Alemania (10), Reino Unido (7), Estados Unidos (6) y tanto Brasil como Canadá y Holanda aportaron cuatro en cada caso.

Por el Camiño da Geira e dos Arrieiros transitaron, según los datos oficiales, 28 peregrinos, una quincena más, con esta distribución mensual: enero (10), febrero (2) y marzo (16). El trazado que discurre por el término municipal estradense fue realizado exactamente por 17 portugueses, 6 españoles, dos ciudadanos de la República Checa, un alemán, un francés y y un italiano.

El Concello no fue notificado por el albergue bandeirense

El pasado sábado trascendía una decisión judicial que provocaría el cierre del albergue de peregrinos de A Bandeira. La propietaria de los terrenos en los que se asienta la edificación modular inició o un proceso judicial para recuperar la posesión del predio y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Lalín ha admitido a trámite la demanda de desahucio, fijando para el 10 de julio como fecha para el lanzamiento del Concello, si no hay oposición o recurso que impida su ejecución. Pues bien, el gobierno municipal asegura que no tiene «comunicación de ningún tipo ni de ningún juzgado» sobre este asunto. No obstante, hace solo tres días desveló que durante el último año había mantenido contactos con la demandante , con el gerente del Xacobeo y el director de Turismo de Galicia para buscar una solución. El albergue se levantó en 2013, después de que la propiedad firmase la cesión del predio al Concello, que, a su vez, se lo traspasó al Xacobeo por quince años.

