Forno acusa a Crespo de «echar balones fuera y sembrar sospechas sobre los inmigrantes»

La portavoz municipal de los socialistas de Lalín, Alba Forno, acusa al alcalde, José Crespo, de instalarse en «una estrategia basada en la confrontación constante, el insulto y la propagación de bulos», con la única finalidad de ocultar «su incapacidad para gestionar los problemas reales de la ciudadanía». «Primero insulta a los detractores de Altri y a la gente de las ciudades y ahora busca polémicas sobre los colectivos migrantes para que no se hable de las múltiples carencias que tiene la ciudadanía de Lalín», afirma la concejala del PSOE, formación a la que el regidor acusó de fabricar «informaciones falsas» acerca del empadronamiento municipal de extranjeros.

Forno señala que la rueda de prensa de Crespo sobre el padrón municipal no fue más que «un nuevo intento de crear confusión y tensión social». Denuncia que el propio alcalde «reconoce irregularidades», pero «intenta eludir su responsabilidad política culpando a funcionarios y técnicas municipales del escándalo del padrón». Le recuerda que el máximo responsable del padrón municipal, por ley, es el alcalde, «como se comprueba cuando firma decretos con bajas de cientos de personas extranjeras».

La líder socialista ve a Crespo «más preocupado por mantenerse en el foco y manipular a la opinión pública que por abordar la situación de la vivienda, el abandono de la sanidad pública, la falta de posibilidades de conciliación, el cierre de comercios, la subida del paro o la inexistencia de alternativas culturales y de ocio en nuestro pueblo». «Ataca a quien discrepa, siembra divisiones y tensiona el municipio, solo para distraer de la realidad», reitera.

Desde el PSdeG-PSOE lamentan que el alcalde se dedique a «sembrar bulos peligrosos que estigmatizan a la comunidad migrante» y que «ya no se corte a la hora de asociar inmigración con delincuencia». «Lo que Crespo pretende con esta espiral –concluye Forno– es tapar su incompetencia recurriendo a estrategias viejas y peligrosas: culpabilizar a quien viene de fuera y atacar a quien piensa distinto».

Casares: «Le gusta fomentar la ignorancia, en eso vive cómodo»

Nicolás González Casares sostiene que Crespo «busca la crispación y la provocación para no hablar de los problemas de Lalín». «Solo ataca al débil, por eso le molesta que otros salgamos a contrarrestar sus mentiras», declara el eurodiputado socialista y exedil lalinense, principal destinatario de las acusaciones del regidor lalinense el pasado sábado.Casares enmarca en la misma línea algunas de las últimas manifestaciones del alcalde. «Crespo llama perroflauta a quien protesta por Altri porque non tiene argumentos ni quere hablar de los graves problemas de la sanidad en Lalín, donde encontrar un médico o un pediatra es una heroicidad», señala Casares. «Y puedo hablarle con datos», apostilla.

El político socialista cree que Crespo «ataca a los inmigrantes sin ningún tipo de prueba porque no quiere hablar de que en Lalín no hay plazas de guarderías para las familias», y también se ofrece a darle «datos». «Ataca a la gente de las ciudades, que es la que viene a comer cocido a Lalín, porque quiere esconder que es el concello más endeudado de Galicia». González Casares concluye que «Crespo ataca por sistema porque tiene tantas carencias en su gestión que no sabe como taparlas». Asegura que, como lalinense, nunca había visto «tanta pobreza» en las actividades culturales, algo que considera «escandaloso para una villa como Lalín». «Le gusta fomentar la ignorancia, en eso vive cómodo», remacha.