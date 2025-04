O viño da Ulla festexa coma nunca un cuarto de século de recoñecementos

Para as rexións vitivinícolas das ribeiras do Ulla 2025 non é un ano calquera, senón que marca unha importante efeméride: o 25º aniversario da súa inclusión como subzona recoñecida dentro da Denominación de Orixe Protexida Rías Baixas, a máis internacional de todas as etiquetas galegas.

É, polo tanto, unha data significativa, que marca o punto de partida dunha rápida e crecente profesionalización da que, ata poucos anos antes, non deixaba de ser unha actividade tradicional ligada ás colleitas de pequenos particulares. En só un cuarto de século multiplicouse exponencialmente a cantidade de uva producida nunha zona que hoxe dedica millóns de metros cadrados a unhas vides que, daquela, medraban nunha superficie de apenas 42 hectáreas.

De unha a doce adegas e de dúas ducias de viticultores a máis de cen. As terras ribeirás da Estrada, Boqueixón, Teo, Padrón, Vedra, Touro, Silleda e Vila de Cruces, os municipios que conforman esta subzona, teñen experimentado unha importante transformación como consecuencia do auxe da actividade vitivinícola, un dos motores económicas desta área ao sur de Santiago de Compostela.

A parroquia vedresa de San Miguel de Sarandón organizou onte unha nova edición, a número 43, da Festa de Exaltación do Viño da Ulla, unha celebración que cada ano xunta a milleiros de persoas para gozar, entre música, gastronomía e outras actividades, das bebidas elaboradas con uvas desta rexión. Unha fin de semana cunha grande variedade de programación arredor do viño, que inclúe dende rutas motorizadas polas zonas de cultivo ata catas comentadas ou a tradicional mostra dos caldos elaborados cada ano nesta subzona. Todo isto coa música e a tradición sempre presentes, xa que foron unha constante ao longo destes días as actuacións de grupos de baile e bandas locais, coma Os John Deeres ou The Rapants, que amenizaron o Viño Son na noite do sábado.

Motor económico

Os actos institucionais quedaron reservados para a mañá do domingo, na que a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, deu o pregón cun discurso centrado na importancia do sector vitivinícola para Galicia, onde dá emprego a miles de persoas e mobiliza cada ano arredor de 230 millóns de euros. Un dos «piares» da economía galega que Gómez animou a coidar con eventos coma o de onte en Vedra, ao que se referiu coma un excelente «escaparate» das producións agroalimentarias galegas, que tamén serve, ademais de para o desfrute, para «fomentar as canles curtas de comercialización e a compra de proximidade».

Na inauguración oficial tamén estiveron presentes o alcalde de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, e rexedores doutros municipios da subzona; que deron o seu apoio a unha cita que nomeou aos novos membros da Orde de Amigos do Viño da Ulla antes de entregarse en exclusiva á celebración; da man de charangas, grupos tradicionais e unha verbena vespertina a cargo da orquestra París de Noia.