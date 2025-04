El precio de los coches de ocasión marca la tendencia

El mercado de ocasión se consolida como una opción cada vez más atractiva para los consumidores. En el Salón do Vehículo de Ocasión de A Estrada, que termina esta tarde tras un intenso fin de semana en los pabellones polideportivos y de la Fundación, queda patente que el vehículo usado ya no es sinónimo de bajos recursos, sino de compra inteligente. Además del ahorro económico, hay otros factores que inclinan la balanza a favor del coche de segunda mano: el coste más bajo de los seguros, la amplia variedad de modelos disponibles y la entrega inmediata. Entre los modelos más admirados del salón destacaron los vehículos de alta gama, como un Porsche Panamera híbrido de 462 caballos o un Mercedes C de 390 CV. Pero no todo son joyas de lujo: en el evento uno puede encontrarse desde coches por 3.000 euros hasta modelos que superan los 100.000. El Salón también sorteó cuatro vales de combustible de 25 euros para el público visitante.