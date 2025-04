O notario que deu fe do galego

Na notaría de Victorino Gutiérrez Aller atopou acubillo a lingua galega. Así o refire a placa que desde onte está situada enfrente do despacho do finado autor do Formulario Notarial de 1998 e cofundador da Irmandade Xurídica Galega.

Este colectivo, o Concello e a Xunta promoveron a colocación da placa conmemorativa na rúa Principal de Lalín. Ao acto asistiron a súa viúva, Esther da Silva, os seus tres fillos (Román, Manuel e Vito), entre outros familiares e amigos de Gutiérrez Aller. A representación institucional contou co alcalde lalinense, José Crespo; o secretario xeral da Lingua, Valentín García; ou o eurodeputado socialista Nicolás González Casares. O representante da Xunta destacou «o seu gran papel como dinamizador da lingua galega nun ámbito tan específico como o xurídico». Tamén agradeceu o esforzo de entidades que traballan a prol do galego como a propia irmandade.