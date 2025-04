O IES Camballón convértese nun estudio de cine

O IES Marco do Camballón de Vila de Cruces acolle a rodaxe do filme Regueifando con pracer, un proxecto dirixido por Cora Peña e coordinado pola lalinense Raquel Doallo. Co apoio económico do Ministerio de Igualdade, o proxecto audiovisual consiste nun documental que aborda a nova regueifa e o feminismo. No centro de educación secundaria cruceño participaron regueifeiras locais, así como de Santiago de Compostela e do Courel. Entre todas, realizaron un obradoiro que establece unha conexión entre a sexualidade e a regueifa.