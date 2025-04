La guerra de los 30 años entre Villarriba y Villabajo

La decisión del gobierno local de llevar la Festa do Salmón a la plaza del Concello supondrá un episodio más en una disputa que arrancó en el año 1995. En las primeras dos décadas de la principal fiesta gastronómica de A Estrada, los actos se organizaban siempre ante el consistorio y en los jardines municipales. Sin embargo, había voces que reclamaban un cambio de ubicación y estas venían del entorno de la Praza do Mercado, los de Villarriba. Esta céntrica zona fue durante muchas décadas uno de los puntos neurálgicos de la vida social y comercial de A Estrada gracias a la Plaza de Abastos. Este mercado sin embargo fue perdiendo fuerza, especialmente después de su derribo y reconstrucción a comienzos de los años 80.

En defensa de esta zona surgió una nueva asociación, bautizada como Virxe Peregrina, con objetivos como la promoción de actividades en su plaza y mercado como forma de ayudar al comercio y hostelería cercana. Entre sus peticiones estaba el traslado de la Festa do Salmón desde la plaza del Concello, algo que finalmente lograron en el año 1995. En aquel año formaba parte de la comisión Ricardo Terceiro, quien reconoce que la decisión de trasladar la fiesta se debió a las peticiones de la asociación pero también al ahorro de los 900.000 euros que costaba la carpa que había que colocar ante el consistorio. «La experiencia resultó positiva, la zona alcanzó record de presencia, más de 2.000 personas en la degustación que agotaron las existencias y entre los restaurantes, la comida oficial y los actos paralelos de la jornada. Se estimó la presencia de más de 6.000 personas que participaron en la jornada gastronómica», explica Terceiro en su libro Historias de Adoquín.

Sin embargo, esta iniciativa no fue bien acogida por sectores de la parte este de A Estrada, los de Villabajo, que reclamaron que la fiesta volviese a su lugar habitual. Lo terminarían logrando siete años después. La Festa do Salmón se mantuvo a partir de ahí ante el consistorio, hasta que en 2016 regresó a la Praza do Mercado. Lo hizo de nuevo con la intención de ahorrar el alto precio de la carpa y también para aprovechar el recién renovado Novo Mercado. Ahora, nueve años después, la Festa do Salmón vuelve a Villabajo y lo hace con el anuncio de la carpa más grande instalada hasta ahora en esta plaza. Continuará...