Del García Barros a los mejores hospitales

Estas tres jóvenes estradenses tienen varias cosas en común: una misma vocación, la de ayudar a los demás; ser unas estudiantes modelo; y ser de la misma generación. Medicina Interna, Ginecología y Cardiología son tres de las muchas especialidades entre las que tuvieron que escoger hace tiempo, cuando sus caminos finalmente se separaron tras estudiar juntas desde el instituto. Thais Rey y Paula Aboy coincidieron ya en el CEIP Pérez Viondi de A Estrada, mientras que Lucía Tilve asistía al Colexio Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes.

Las tres se encontrarían finalmente en su etapa de Bachillerato, donde, como no podía ser de otra forma, al igual que llevaban haciendo durante toda su etapa educativa, consiguieron sacar unas notas excelentes que les valieron para estar entre las medias más altas de su promoción.

Tras muchos años de esfuerzo y sacrificio, la meta de conseguir ese sueño que es alcanzar una media alta para poder afrontar la selectividad y entrar en la carrera deseada estaba más cerca, y una vez más, estas tres chicas no defraudaron a nadie.

Tras seis largos años de carrera en Santiago de Compostela, volvió a llegar otra gran prueba, el examen del MIR (Médico Interno Residente), que, para no variar, superaron nuevamente con solvencia, pudiendo escoger cada una la especialidad que más le gustaba, y lo mejor de todo, sin tener que irse fuera de Galicia, donde se sienten como en casa.

Hoy, tras separar sus caminos tras más de 10 años compartiendo aulas, recuerdan con nostalgia aquella lejana época, nos hablan de su día a día como médicas en sus diferentes hospitales, y siguen animando a los futuros estudiantes de Medicina a que no desistan y trabajen duro para conseguir algo que, aseguran, merece mucho la pena tras tanto esfuerzo.

THAIS REY AZURMENDI MIR de Medicina Interna «La gente acude a un internista cuando no saben qué tienen»

Thais Rey. / FDV

—¿Por qué escogió Medicina Interna como especialidad?

—Barajé opciones incluso hasta el momento de elegir. A lo largo de la carrera, en las prácticas y después del MIR, me di cuenta de que me gustaban mucho las especialidades médicas. Sabía que una quirúrgica no quería. Medicina de Familia también me lo planteé, pero me gustaba más la hospitalaria y quería ir un poco más allá. Así que me decanté por Medicina Interna.

—¿En qué consiste esta especialidad, para quienes no están familiarizados?

—Un médico internista es, en principio, alguien que debe saber un poco de todo. Obviamente no eres experto en todas las áreas, pero somos quienes atendemos a los pacientes que tienen múltiples problemas o cuando no está claro aún qué les ocurre. Si tiene todo mal, o si no se sabe muy bien qué tiene, acude a nosotros.

—Está haciendo la residencia en el CHUAC. ¿Qué tal está la experiencia allí?

—Está siendo buena. Lo bueno que tiene A Coruña es que, al ser un hospital muy grande, ves de todo. Tienes acceso a muchísimos pacientes y a todo tipo de patologías que igual en un hospital más pequeño no aparecen.

—¿Le interesa la docencia o la investigación de cara al futuro?

—La verdad es que no. Nos piden hacer algo de investigación, pero más allá de lo estrictamente obligatorio, no creo que sea mi campo. A mí lo que me gusta es ver y ayudar a los pacientes.

—Como profesional del sistema sanitario, ¿qué mejoras ve necesarias?

—Creo que funciona bastante bien, pero se le está quitando calidad constantemente. Es insostenible.

—¿Algún consejo para futuros estudiantes de Medicina?

—Que lo piensen bien. Si te gusta, vale la pena. Es una profesión muy bonita, pero con las condiciones laborales actuales, la vocación por sí sola no llega.

LUCÍA TILVE GARCÍA MIR de Ginecología y Obstetricia «Hacer ginecología en Vigo es como una montaña rusa»

Lucía Tilve. / FDV

—¿Qué le llevó a elegir la Ginecología?

Que es una especialidad muy completa, porque tiene la parte obstétrica y la ginecológica, que son muy diferentes, y además recibes formación médica y quirúrgica.

—¿Qué área le resulta más interesante, la médica o la quirúrgica?

Considero más desafiante la parte quirúrgica, porque necesitas mucha práctica y formación para poder ser bueno.

—Durante la carrera, ¿hubo algún momento clave que le hiciera decantarse por esta área?

—Hice un año de Medicina en Sevilla y las clases de ginecología eran a primera hora de la mañana. Recuerdo que tenía que despertarme muy temprano para poder asistir, pero siempre pensé que valía la pena porque me encantaba la asignatura y disfrutaba muchísimo de las clases.

—¿Cómo ha sido la experiencia de realizar la residencia en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo?

—Una montaña rusa. Es un hospital con un gran volumen de pacientes, con el paritorio más grande de Galicia, y eso también se nota en la formación. Tienes que trabajar muchísimo, pero aprendes cada día una infinidad de cosas. Además, Vigo es una ciudad con una muy buena calidad de vida, y eso también influye.

—¿Qué factores cree que influyen en que España tenga una de las tasas de natalidad más bajas de Europa?

—Creo que las condiciones económicas actuales, la precariedad que vive la gente joven, la dificultad de acceso a una vivienda, a un contrato laboral estable, etc., hacen que tener hijos quede relegado a un segundo plano para muchas personas, algo comprensible.

—¿Qué consejo le daría a alguien que quiera especializarse en Ginecología?

—Que se prepare. Es una especialidad muy bonita, para mí la mejor, pero también es dura.

PAULA ABOY CAMPOS MIR de Cardiología «El tabaco es lo peor que hay y para el corazón es terrible»

Paula Aboy. / FDV

—¿Qué le llevó a elegir Medicina en el instituto?

—La medicina me llamaba mucho la atención, aunque durante Bachillerato no tenía claro si quería estudiar Enfermería o Medicina. Lo que sí sabía es que me interesaba el mundo sanitario. Primero hice Enfermería, pero no sentía que esa fuera mi carrera. Así que volví a presentarme a la selectividad, conseguí la nota y entré en Medicina, y ahí sentí que ese era mi sitio.

—¿Tuvo que hacer muchos sacrificios para llegar hasta ahí?

—Al final se trata de estudiar mucho y contar con el apoyo de tu familia. Poder dedicarte a estudiar sin preocuparte de otras cosas creo que es fundamental, tanto antes de entrar a la carrera como después, para preparar la especialidad.

—¿Cómo fue el proceso de preparación del MIR? ¿Ya tenía claro que quería hacer Cardiología?

—Al estudiar la materia, Cardiología fue de las asignaturas que más me gustó, sin embargo, cuando hice la rotación en el hospital como estudiante, me llevé un pequeño chasco y pensé en otras especialidades. Pero al preparar el MIR y volver a estudiarla, me di cuenta de que era realmente lo que me gustaba.

—¿Qué hábito considera fundamental para mantener un corazón sano?

—Sin duda, lo más importante es no fumar. Creo que el tabaco es lo peor que hay y para el corazón es terrible. Luego hay hábitos más conocidos, como evitar las grasas, pero creo que el tabaquismo es algo que ya debería estar erradicado de la sociedad.

—¿Le gustaría seguir trabajando en Galicia o se plantea ir fuera?

—Si pudiese, me quedaría en Galicia, y más concretamente en las Rías Baixas. Me parece un sitio excepcional para vivir y trabajar.

—¿Alguna palabra de ánimo para futuros médicos?

—Medicina es una carrera de fondo, no de velocidad. Requiere mucho trabajo para llegar, pero es muy reconfortante.

