Crespo desmiente «bulos» sobre la gestión del padrón: «Se ajusta totalmente a la ley»

«Aclarar y desmentir ciertas afirmaciones falsas sobre el empadronamiento en Lalín, especialmente promovidas por el PSOE». Así justificaba el regidor local, José Crespo, una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la tenienta de alcalde, Paz Pérez, y el portavoz del gobierno, Avelino Souto. Ve necesaria «una labor pedagógica para evitar que la ciudadanía sea víctima de engaños torticeros por intereses políticos». Así que fue rebatiendo, una por una, lo que calificó de «fakes»:

El gobierno de Crespo empadronó a subsaharianos, especialmente argelinos, para mantener los 20.000 habitantes. Niega gestiones para traer extranjeros, salvo alguna mediación puntual con descendientes de lalinenses en Venezuela, Argentina o Cuba. Sostiene que los políticos no tienen capacidad para empadronar a nadie, sino que es labor de los técnicos y que se realiza conforme a la ley.

Ocultó datos de empadronamientos a vecinos, propietarios o arrendadores. «Nunca ocultamos ningún dato que pudiésemos facilitar», asegura Crespo, que apela a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que impide compartir información del padrón con terceros. Así lo refrendan los informes que solicitó a la Secretaría Municipal y al Centro de Asesoramiento Municipal de la Diputación. La excepción es «cuando prevalece el interés del propietario, como el caso de una demanda judicial, que entonces sí se le aporta al juez todo lo que pida, caso este último que nunca se ha dado en el Concello de Lalín», refiere el regidor. «Si viene una persona saber quien está empadronado en el piso que alquiló, no lo podemos mirar», aduce. «Otra cosa es que no lo tenga alquilado y haya un okupa, entonces sí se le facilita la información», añade.

La Policía Local no hace su labor, afirmación que también niega: «Actúa conforme a la ley cuando se detectan irregularidades, mayoritariamente por requerimientos de Extranjería o de un juzgado. No sería procedente iniciar una campaña de revisión de empadronamientos contra un colectivo concreto sin la correspondiente justificación legal», alega.

Es responsable de que el 60% de los argelinos de la provincia estén aquí. La oferta laboral en el sector porcino y avícola de Deza atrajo a trabajadores de esta nacionalidad, en «un efecto llamada» que equipara a la de los invernaderos de El Ejido (Almería) y que explica que la comunidad argelina provenga de la misma zona.

Lalín tiene un índice de criminalidad muy bajo y no existe inseguridad ciudadana. «Sí, efectivamente, pero la percepción ciudadana es de mayor inseguridad, la sensación es que no puedes andar tan tranquilo por la calle como hace unos años», apostilla. A su juicio, «la negativa a presentar denuncias y el miedo a represalias provoca que queden escondidos comportamientos que sí estarían incorporados a los expedientes».

El gobierno de Lalín mantiene a los extranjeros con ayudas económicas, comida y pagando gastos de los empadronados de fuera. Las ayudas se otorgan conforme a las normativas autonómicas y estatales, sostiene Crespo. «Los censados aquí reciben las mismas ayudas que en cualquier otro concello de Galicia –remarca–. Aunque parezcan excesivas, y yo ahí no entro, que para eso está el legislador, aunque la sensación es que tienen mejor trato que los nacionales, desde aquí no podemos hacer otra cosa que tramitarlas».

Las decisiones sobre el empadronamiento son políticas. «Otra falsedad como un mundo», subraya el alcalde, que asevera que el padrón depende directamente de la Secretaría General del Concello, a la que solicitó un informe. Este concluye que el procedimiento utilizado «se ajusta totalmente a la legalidad vigente y se realiza con todas las garantías que la ley requiere». Puntualiza que «los casos dudosos se comprueban, mayoritariamente in situ, por la Policía Local». «Las bajas o modificaciones vienen dadas por cambios en lsa circunstancias de los empadronados, por cambio de residencia o de país, etc.», dice Crespo. Si hay irregularidades es porque «alguien hace trampas en la tramitación, el problema es de quien falsifica los datos. ¿Qué concello comprueba absolutamente los empadronamientos que tiene? Ninguno», sentencia. En todo caso, si hay que hacer alguna comprobación, lo determina la secretaría general.

Otros concellos se negaron a empadronamientos que sí les facilitaron en Lalín. «Otra falsedad más. El Concello, y menos el gobierno, no tiene potestad para aceptar o no un empadronamiento. Negarse a empadronar una persona que reside y cumple es muy complicado, es ilegal», advierte el regidor, que reta a sus homólogos: «Que digan qué procedimiento utilizaron, porque a lo mejor nuestro secretario lo desconoce», ironiza.

Por último, Crespo asegura que hará lo que esté en su mano para no perder los 20.000 habitantes, pero tampoco cree que fuese un drama si llega a suceder. A su entender, la mejor campaña de empadronamiento es atraer empresas y puestos de trabajo.

A Casares: «Qué haría si estuviera en mi sitio?»

José Crespo personificó los «bulos» en Nicolás González Casares. El eurodiputado socialista le atribuyó «proclamas de tufillo xenófobo» por haber elevado a categoría la petición de algún miembro de la comunidad musulmana para eliminar la carne de cerdo de los menús escolares. «Solo quiere apartarse a ojos de la ciudadanía de su connivencia en el asunto de los empadronamientos ilegales de extranjeros», manifestaba Casares en redes sociales. «No se sostiene, son acusaciones sin probar, como siempre», respondía ayer el alcalde. «Que diga lo que haría él si estuviera en mi sitio. ¿Mandaría una carta a los colegios recomendado eso porque lo pida un miembro de un colectivo? Porque hay que aclarar que no es la comunidad musulmana, sino algún miembro de esa religión», explica Crespo. Añade que no es la primera vez que recibe ese tipo de peticiones, aunque carece de competencias –reitera–, como supone que le habrá sucedido a algún director de colegio. «No vale todo, querer congraciarse con algún colectivo no te da derecho a utilizarlo como herramienta política para desprestigiar al gobierno de Lalín y a mi personalmente», replica a Casares, a quien reta a contradecir los «datos» expuestos.