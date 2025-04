La propietaria de la finca del albergue de A Bandeira solicita su recuperación

La dueña de la parcela en la que se ubica el albergue de peregrinos que la Xunta tiene en A Bandeira ha iniciado un proceso judicial para recuperar la posesión del predio, situado en el lugar de Agro do Valo. Rosa García Fernández, vecina de la misma localidad, indica que ha vencido el plazo de cesión temporal que mantenía con el Concello de Silleda desde el año 2011. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Lalín ha admitido a trámite la demanda de desahucio y ha fijado el 10 de julio de 2025 como fecha para el lanzamiento del Concello, si no hay oposición o recurso que impida su ejecución.

Esta acción judicial se suma al procedimiento contencioso-administrativo que la mujer mantiene ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en defensa de sus derechos urbanísticos. El recurso interpuesto tiene por objeto la corrección de «un error» en la calificación urbanística de dicha parcela, cometido durante la tramitación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Silleda, aprobado definitivamente en 2024. La finca, que durante la aprobación provisional del PXOM en 2017 estaba clasificada como «desarrollo lineal (O.2.3)», fue «modificada erróneamente» a «equipamiento de titularidad pública (O-7)», lo que supone «una vulneración de los derechos de propiedad y un perjuicio económico para su legítima propietaria».

Cabe recordar que la parcela fue cedida gratuitamente por Rosa García al Concello en el año 2011, con el único fin de facilitar la instalación provisional de un albergue de peregrinos, como «un gesto de generosidad hacia su comunidad», tal como ella misma señala. La cesión era «temporal y se prorrogaba año a año», con el compromiso de que el terreno le sería devuelto cuando cesara su uso.

La mujer manifiesta que se siente «engañada y profundamente decepcionada», al comprobar que, tras haber hecho «un favor» a la administración y al vecindario, el Concello de Silleda y la Xunta de Galicia «no solo no le han restituido su propiedad, sino que han intentado apropiársela mediante una errónea –quiere pensar– y arbitraria calificación urbanística como dotación pública». «Nadie ha asumido responsabilidad ni ha corregido el error», obligándola a acudir a los juzgados para «defender lo que siempre fue suyo», con todo el esfuerzo, desgaste y gastos legales que ello implica para una ciudadana que «simplemente actuó de buena fe».

Sostiene que la propia concejala de Urbanismo —hoy alcaldesa—, Paula Fernández Pena, reconoció por escrito que el cambio de calificación se debió a «un error interpretativo entre los técnicos municipales y los redactores del PXOM». Aún así, hasta ahora ninguna administración lo ha corregido ni ha adoptado medida alguna para reparar el daño causado.

García Fernández insiste en que su única intención ha sido siempre recuperar lo que es suyo, «sin ánimo de confrontación», y solicita a las autoridades que «actúen con responsabilidad, transparencia y diligencia para corregir cuanto antes este grave error administrativo y urbanístico».

El Concello ya instó a la Xunta a retirar las instalaciones

El Concello de Silleda, que ayer aún no había recibido la demanda, mantuvo durante el último año varias reuniones con ella y su abogado, así como con el gerente del Xacobeo y el director de Turismo de Galicia para «buscar una solución». El albergue fue inaugurado en 2013, después de que la propiedad firmase la cesión del predio al Concello, que, a su vez, se lo traspasó al Xacobeo por quince años.En enero de 2024, la dueña de la finca, situada en la calle Lourás, pidió en el Concello la retirada del albergue y en abril propuso el pago de un alquiler mensual de 250 euros o su levantamiento inmediato. Esta petición fue trasladada al Xacobeo por el gobierno local, que mantuvo hasta en tres ocasiones reuniones con su gerencia. En septiembre de 2024, ya a través de un abogado, la propietaria volvió a la petición de retirada inicial. El Xacobeo instó al Concello a buscar una parcela municipal en A Bandeira, de la que no dispone a día de hoy, por lo que hace ya meses que le trasladó a la Xunta la necesidad de retirar el albergue para devolver la finca.El ejecutivo local afirma que se abrieron «distintas vías de diálogo y posibilidades, rechazadas por la propiedad». Mantuvo reuniones con la Dirección Xeral de Urbanismo para «tratar de considerar como un error» la calificación de la finca, ya que, «aunque aparece recogido como terreno dotacional público, no se recogen los recursos necesarios para su expropiación en el documento económico del planeamiento». Pese a ello y a estar dispuesto a a preparar una modificación puntual del PXOM para su corrección, la propietaria rechazó la propuesta alegando que no era suficiente y que quería mantener la calificación del plan de 1982, cuando todo su entorno tiene una calificación menor en alturas. Añade que la propiedad no presentó ninguna alegación durante la tramitación del PXOM.

Reacción del Xacobeo

Por su parte, desde la Axencia de Turismo de Galicia indicaban ayer que el albergue funciona con normalidad y que en marzo acogió a un centenar de peregrinos. «Las instalaciones seguirán operativas y en funcionamiento meentras se mantenga a la cesión de los terrenos realizada por el Concello de Silleda», afirma la entidad que tutela la SA de Xestión do Plan Xacobeo.