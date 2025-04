O festival Xonga volve para homenaxear as cantareiras en Silleda

Silleda prepárase para acoller unha nova edición de Xonga, o festival organizado pola Asociación Cultural Xirandola que celebra a música tradicional galega, o baile e a cultura nunha xornada onde as asociacións participantes son as protagonistas. Este ano, coincidindo co Día das Letras Galegas, Xonga renderá unha homenaxe especial ás cantareiras, sumándose así á valorización da tradición oral e musical galega. O evento terá lugar o 17 de maio no parque das Pedrosas, onde a natureza se converterá nunha parte máis deste encontro cultural.

A partir das 13:00 horas, Xonga dará inicio co tradicional vermú de benvida, un espazo informal para que os asistentes poidan conversar. A continuación, terá lugar un xantar popular cun menú de churrasco, viño, refrescos, sobremesa e café, sendo un momento de encontro entre asociacións culturais, músicos e afeccionados á tradición galega. Os detalles sobre a reserva para o xantar serán anunciados nos próximos días.

Xonga non é só un xantar, senón tamén unha xuntanza. A partir das 16:00 horas as cantareiras de toda a comunidade encherán de música e baile o parque das Pedrosas e todos os asistentes están convidados a participar activamente, levando os seus instrumentos e as súas voces. Ademais, para os máis cativos haberá xogos tradicionais e actividades culturais que recuperarán a esencia das festas populares. Este ano Xonga quere destacar o papel das cantareiras uníndose ás actividades que se farán dende o Concello de Silleda. «Por todas esas mulleres que durante xeracións preservaron o noso patrimonio oral e musical», sinalan dende Xirandola.

O festival naceu co obxectivo de ser un punto de encontro para as asociacións culturais de toda Galicia e co paso do tempo converteuse nun espazo de referencia para a cultura tradicional galega.