El PP de Agolada tilda de «pataleta» el bando sobre las obras del ‘+Provincia’

El Partido Popular de Agolada critica la emisión de un bando por parte del alcalde, Luis Calvo, en relación con el Plan +Provincia, que equipara a una «pataleta de niño pequeño y mimado». Su portavoz, Carmen Seijas, alucina al ver que «el gran cacique» emplea medios públicos para reivindicar la elección de las obras financiadas por la Diputación de Pontevedra.

«Nadie dijo nunca, por mucho que trate de engañar, que las obras no las había elegido el alcalde. De hecho, se nota bien cuando muchas de ellas, en vez de estar bien planteadas, solo se hicieron para beneficiar a su adoradores y amigos dando accesos a granjas y dejando el resto de la pista deshecha», afirma. Pero aclara que la financiación es de la Diputación, aunque «trate de ocultarlo no poniendo los carteles obligados», y «tampoco le queda otra, ya que el Concello no tiene un solo euro para hacer absolutamente nada».

El PP afirma que el bando «sí engaña», al meter en el mismo saco el reparto general del +Provincia con los fondos aportados para la mejora del pabellón y la humanización de la calle Vázquez Pintor, que provienen de convocatorias de concurrencia. «Si se dejara de bufonadas y se dedicara a hacer su trabajo igual no tenía que invertir el dinero que le da la Diputación para poner lo que le correspondería al Concello en la subvención para humanizar Vázquez Pintor», arguye Seijas, que lamenta que esos 95.000 euros no puedan ir para pistas. «Eso no lo cuenta en el bando, como no cuenta que derrochó 1,6 millones de euros que le dejó el gobierno anterior y tiene hoy más de un millón de euros de deuda, entre facturas y créditos».

Seijas avisa a Calvo de que seguirán «informando» a los vecinos de que «la Xunta y la Diputación no abandonan a Agolada» y le reprocha que abronque a Luis López por venir a ver una obra que financia la institución que preside.