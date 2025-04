«Pedimos tratar el carcinoma renal como en todo el mundo»

El oncólogo del CHUS Urbano Anido será uno de los ponentes en la jornada previa al encuentro organizado en Madrid por el grupo más importante del mundo de pacientes con cáncer renal, el International Kidney Cancer Coalition (IKCC), en colaboración con la Alianza Genitourinaria para la Investigación y el Desarrollo. Una cita en la que expertos en oncología genitourinaria reflexionarán sobre los desafíos para el abordaje de este tipo de tumor, el octavo más frecuente en España.

¿En qué centrará su intervención en el foro sobre cáncer renal en Madrid?

Este foro parte de una asociación americana de enfermos solidarizada con nuestro país porque en España no tenemos acceso a tratamientos de combinación para el carcinoma renal avanzado. Tenemos solo uno y no a todos los enfermos les va bien, pero en el mundo hay otras tres combinaciones. Y con la idea de darle visibilidad a esta problemática, decidieron hacer una reunión previa con oncólogos españoles para poner el tema sobre la mesa. En concreto, yo hablaré sobre las opciones terapéuticas que existen cuando falla el primer tratamiento, puesto que no a todos les va bien y algunos ni siquiera llegan a un segundo.

¿Si esa primera terapia no funciona, no hay otra?

En España, para el tratamiento de carcinoma renal hay dos tipos de tratamientos, la inmunoterapia y los antiangiogénicos. De estos, que son pastillas, sí que hay unos cuantos porque vienen desarrollándose desde hace veinte años. Lo que sucede es que la inmunoterapia ha ido posicionándose como primera opción, y o se combinan dos inmunoterápicos o uno de estos con los antiangiogénicos, y de forma excepcional en algún paciente solo uno de los tratamientos. En España, sin embargo, solo hay una combinación disponible, la de la inmunoterapia doble, y no tendríamos la vía de un inmunoterápico y un antiangiogénico.

¿Hay alternativas, pero no en España?

Exacto. Ahora mismo podemos usar un antiangiogénico o una combinación de dos inmunoterápicos en metastásicos, cuando en el resto del mundo se pueden combinar inmunoterápicos y antiangiogénicos, y se usan mucho.

¿No están disponibles porque no están financiados?

Justo. La Agencia Europea de Medicamentos tiene aprobadas tres combinaciones, pero aquí no se usan básicamente por un problema de financiación. El Ministerio de Sanidad y la industria farmacéutica no han llegado a acuerdos y no se financia, y los precios para un particular no son viables.

¿En el resto de Europa se usan?

Sí, se están utilizando en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Japón, y en China creo que tienen incluso alguna combinación propia, con lo cual somos uno de los pocos países que se ha quedado rezagado por falta de financiación, mientras que en el resto ya se llevan usando desde hace al menos tres años.

¿Qué implica para los pacientes no tener acceso a estas terapias?

Una pérdida de oportunidad porque a quien no les van bien las otras opciones, no pueden ser tratados con inmunoterapia y antiangiogénicos, mientras que con esta vía cubres las dos posibilidades terapéuticas y, sobre todo, tienes alternativa para aquellos en los que no funcionan el resto.

¿Reivindican entonces esa vía?

Básicamente la idea es que podamos tratar a los pacientes en las condiciones en las que lo haría un alemán o un francés. Pedimos que negocien, que se pongan de acuerdo Sanidad y la industria sobre el precio, y que tengamos disponible la medicación que creamos más adecuada para cada paciente.

¿Cuántos casos de este tipo diagnostican al año en el CHUS?

Si hablamos de carcinoma renal metastásico, que es para lo que iría indicado este tratamiento, unos veinte al año, y otros ochenta que no son metastásicos.

¿Qué perfil tienen?

Normalmente son personas de 70 años o más, y más hombres que mujeres, dos por cada mujer o incluso un poquito más.

¿Se conocen las causas?

Tienen que ver con el tabaco, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión o el consumo de inflamatorios durante mucho tiempo.

¿Cuál es su sintomatología?

El diagnóstico suele ser de forma incidental, salvo que haya una hematuria, sangre en la orina; pero la mayoría se diagnostican porque se les hace una prueba por otra cosa y se ve un tumor en el riñón.