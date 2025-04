O premio Stephen Hawking congrega un total de 54 proxectos

O IES Plurilingüe Rosalía de Castro está a celebrar neste 2025 a sétima edición do seu Premio Stephen Hawking. Este ano presentáronse 54 proxectos asinados por estudantes procedentes de 13 institutos. Ao certame, que está aberto a centros galegos de ensino galego e centros estatais implicados no programa de Bacharelato Internacional, concorre o alumnado de institutos de nove concellos galegos (Santiago, A Coruña, Lugo, Lalín, Silleda, Ourense, Brión, Moaña e Betanzos) e dous de fóra de Galicia (Madrid e Soria).

Dos 54 traballos presentados, 15 corresponden a área de Ciencias Experimentais, mentres que 14 proceden do ámbito de Ciencias da Saúde e outros tantos, do campo das Matemáticas e Ciencias da Computación. Por último, 11 propostas inscríbense no eido das Humanidades, Ciencias Sociais e Artes. Dos 100 estudantes que participan, 55 son rapazas e 45, rapaces.

Para esta sétima edición, que se desenvolve baixo o lema Iniciativa e superación, as bases contemplaron que os traballos presentados xirasen ao redor de dous grandes eixos temáticos: a figura de Marisol Soengas, coordinadora do certame este ano, e as súas contribucións na loita contra o melanoma, e as ideas básicas que suxire o lema escollido nesta edición.

O martes da próxima semana, 8 de abril, celebrarase no IES Plurilingüe Rosalía de Castro a xornada de exposición pública e entrega. A actividade principiará ás 9.00 horas coa recepción do alumnado asinante dos 54 traballos participantes que, ao longo da mañá, presentarán as súas propostas diante do tribunal, presidido por Soengas e formado por outros 14 membros. Xa pola tarde, ás 18.00 horas, procederase a facer público o fallo do tribunal e a entrega do galardón nun acto aberto que se celebrará no auditorio do IES Rosalía de Castro. Para rematar a xornada, Soengas ofrecerá unha conferencia ao público asistente.