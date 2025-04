El BNG de Cerdedo-Cotobade lleva a pleno una moción contra la simbología franquista

Reconocer las víctimas del fascismo y honrar su memoria son los ejes fundamentales de una nueva iniciativa del BNG para que el Concello de Cerdedo-Cotobade «deje de ser incumplir la Ley y, sobre todo, para que honre, como se merece, la memoria de las personas demócratas asesinadas por las fuerzas franquistas en nuestro término municipal».

No es la primeira vez que el BNG lleva este tema a pleno. Así, en enero de 2020, instaba al gobierno municipal a cumplir con la Ley y eliminar toda la simbología de exaltación de la dictadura en el término municipal, en especial en aquellos espacios públicos, como fuentes o edificios. El PP votó en contra de la iniciativa «escudándose en una supuesta falta de recursos» para llevar a cabo esa actuación. En noviembre del año siguiente el BNG volvió a enviar a pleno una moción en términos semejantes que fue aprobada con la abstención del PP. «En esa moción se instaba a la creación de una comisión de seguimiento para la eliminación de toda la simbología franquista. No obstante, más de tres años después, no se hizo nada», explican. «Lamentamos que por pasiva Cubela siga las directrices de la calle Génova y mantenga una actitud de desprecio las víctimas del fascismo, y de connivencia con los verdugos”, afirmó el portavoz del BNG, Ernesto Filgueira.

Los nacionalistas volverán a llevar el tema al próximo pleno con la esperanza que «el PP deje su actitud vergonzosa y apueste por la justicia, la dignidad, la reparación y la democracia».