Murallón de Son pon á venda as entradas: Biznaga, Faul e Amygdala son os artistas confirmados

O festival Murallón de Son acaba de anunciar a posta á venda das entradas para os concertos que se celebrarán os días 4 e 5 de outubro. As entradas estarán dispoñibles na súa páxina web a partir das 12:00 horas. Este ano, o festival introducirá un sistema de prezos socalcados para facilitar a adquisición das entradas. As primeiras cen estarán dispoñibles ao prezo de 15 euros, mentres que as seguintes, correspondentes ao segundo tramo de vendas, custarán 19 euros. As do terceiro tramo terán un prezo de 23 euros e, finalmente, as do cuarto tramo ascenderán a 28 euros. Ás entradas tamén se lles deben sumar os gastos de xestión. Quen prefira adquirir as entradas nos días do propio festival terá que aboar un prezo máis elevado de 35 euros.

Ata o momento, o festival xa conta con tres bandas confirmadas no seu cartel. O primeiro grupo en ser anunciado foi Biznaga, unha das bandas máis influentes e representativas do panorama punk rock en España na actualidade. Este cuarteto de Madrid, que se caracteriza polo seu enérxico directo e as súas letras de protesta, estará na Bandeira en outubro presentando o seu último traballo, ¡Ahora!. Este novo álbum está cheo de temas que abordan cuestións sociais e políticas, o que promete ofrecer unha experiencia intensa para os asistentes ao festival.

Ao longo das dúas primeiras edicións, o Murallón de Son foi un evento gratuíto, un formato que permitiu ao público desfrutar de música en vivo sen custo. Non obstante, na edición de 2024 a organización decidiu introducir unha entrada de pago. Pablo Rey, presidente da Asociación Festibandeira, que se encarga da organización do evento, explicou que esta decisión foi tomada coa fin de garantir a subsistencia do festival, xa que se trata dunha iniciativa sen ánimo de lucro. «Se o festival seguise sendo gratuíto, sería imposible conseguir bandas da talla de Biznaga», asegurou Rey.

O grupo pontevedrés Faul. / FDV

Onte, a organización fixo público o nome da terceira banda confirmada para o cartel do Murallón de Son: Faul, un grupo feminino de punk rock de Pontevedra. Ademais, esta semana tamén se confirmou a participación de Amygdala, un proxecto liderado por Aleix, que chegará dende Barcelona para ofrecer unha auténtica rave na carballeira da Silva. O artista ten como obxectivo levar o techno a novas dimensións, mesturando influencias de distintos estilos e ofrecendo un son innovador e refrescante que promete transformar o espazo en cada actuación.

Aleix, do proxecto musical Amygdala. / FDV

Igual que noutras edición, Murallón de Son expandirá a súa oferta cultural, indo máis aló dos concertos. Ademais das actuacións das bandas que conforman o cartel, o festival tamén organizará sesións vermú, xogos populares, pinchadas de vinilos e mercados gastronómicos e de artesanía, permitindo que os asistentes desfruten dunha experiencia completa. O sábado estará centrado nos concertos, así como o domingo será unha xornada máis familiar. A organización tamén adiantou que haberá sorpresas, sorteos e novas confirmacións de cabezas de cartel, polo que instan ao público a estar atentos ás súas redes sociais para non perder detalle.

O festival Murallón de Son, que se autodefine como «un festival de músicas rebeldes no corazón de Galicia», xurdiu en 2022 grazas á iniciativa da Asociación Festibandeira, un colectivo de xente moza da comarca do Deza que aposta polo apoio ao comercio local e de proximidade. Desde a súa primeira edición, o Murallón de Son converteuse nun dos maiores referentes dos festivais de punk en Galicia, sendo un escaparate para bandas emerxentes e consagradas deste xénero musical. Ao longo das súas tres edicións anteriores, o festival acolleu a grupos como Grande Amore, Terbutalina ou La Élite, consolidándose como un evento imprescindible no calendario cultural de Galicia.