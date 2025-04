«Las familias de las personas autistas están abandonadas»

Noemí Noya, educadora social de A Estrada especializada en autismo, es una de las voces que trabaja cada día para que el conocimiento sobre esta realidad llegue a más personas. Hoy se celebra el Día Mundial sobre la concienciación del Autismo, una fecha especial para esta educadora que busca visibilizar esta condición y promover la inclusión de las personas autistas en la sociedad. A través de formaciones y de su actividad en redes sociales, la estradense divulga consejos y estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas autistas y sus familias.

-¿Dónde trabaja actualmente y cuál ha sido su trayectoria profesional?

-Actualmente vivo en Marín y trabajo principalmente en la zona de Pontevedra. Durante seis años formé parte de una asociación en Vilagarcía especializada en autismo, pero hace un año y medio decidí establecerme como autónoma. Mi trabajo se divide en diferentes servicios. Por un lado, realizo asesorías familiares, ayudando a las familias tras recibir un diagnóstico; y también ofrezco atención domiciliaria, desplazándome a los hogares para trabajar en el entorno natural de la persona, y me permite enseñar estrategias para aplicar en su día a día.

-¿Cómo organiza su trabajo con las familias y la formación que imparte?

-Depende de la necesidad de cada familia. Algunas requieren atención semanal, otras mensual o quincenal, y tengo familias en lugares como Santiago, Cuntis o A Estrada. También realizo asesoramiento online cuando es posible. Por otro lado, está la parte formativa, que imparto en colegios, gabinetes y también de manera virtual. Voy lanzando diferentes cursos a través de internet para llegar a más personas interesadas.

-¿Cómo surgió su vocación por la educación social y el interés por el autismo?

-Siempre supe que me gustaba ayudar a los demás y enseñar, pero no me veía dentro del sistema educativo tradicional. Desde la carrera, supe que era el camino correcto para mí. En cuanto al autismo, hice un máster en Educación Especial, pero lo conocí de manera más profunda cuando empecé a trabajar en la asociación de Vilagarcía. Continué especializándome mediante cursos más concretos, y estoy estudiando Psicología a distancia en la UNIR.

-Abril es el mes de la concienciación sobre el autismo. ¿Algo que quiera destacar en este mes?

-Me parece fundamental que la gente comprenda que el autismo es una condición, no una enfermedad ni algo negativo. Aunque los manuales diagnósticos lo catalogan como un «trastorno», muchas condiciones han sido consideradas trastornos a lo largo de la historia y con el tiempo se ha cambiado esa concepción porque resultaba estigmatizante. Prefiero hablar del autismo como una condición del neurodesarrollo que hace que las personas procesen la información de manera diferente.

-Además de su trabajo con familias y formación, también divulga en redes sociales. ¿Cómo comenzó con esta iniciativa?

-Siempre me gustó crear materiales educativos y me insistieron en que los compartiera. Al principio dudaba de si podría ser útil, pero finalmente me decidí a abrir una cuenta en Instagram para subir recursos y consejos. Poco a poco, la comunidad fue creciendo y empecé a recibir peticiones de contenido específico. También disfruto mucho la edición de vídeos, así que integrar eso en la divulgación fue un paso natural. Hoy en día, mi cuenta no solo me permite sensibilizar sobre el autismo, sino que también me ayuda a conectar con familias y profesionales interesados en mis servicios.

-¿Considera que las redes sociales son una buena herramienta para la sensibilización sobre el autismo y la educación social?

-Sí, aunque tienen un doble filo. Hay mucha información valiosa, pero también contenidos erróneos. Es importante saber filtrar fuentes fiables. En mi caso, han sido una herramienta positiva tanto para sensibilizar como para dar a conocer mi trabajo.

-¿Cómo valora la situación actual en cuanto a recursos y apoyos para personas autistas?

-Creo que las familias están bastante abandonadas. Hay profesionales que intentamos hacer una labor importante, pero faltan recursos en muchos ámbitos. No hay oferta de ocio adaptado para la mayoría de niños autistas, ni opciones de conciliación en campamentos o actividades extraescolares, incluso en el ámbito privado.

-¿Cuál es el mayor reto que enfrenta la educación social?

-Diría que el mayor reto es que se valore nuestra profesión. La gente no sabe qué hace un educador social ni en qué se diferencia de otros profesionales. Además, el trabajo en autismo sigue siendo poco visible. Creo que debería haber una mayor incorporación de la educación social en los servicios públicos. Nos queda mucho por luchar para tener un papel más relevante en el sistema.

Suscríbete para seguir leyendo