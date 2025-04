Codeseda Viva premia á Fervenza de Ouzande, Luis Ferreira e Carmen Gaspar

A asociación Codeseda Viva organiza un ano máis os Premios Abadesa Mariana, galardóns que recoñecen a persoas e colectivos que contribuíron ao desenvolvemento e promoción das accións desta entidade. A entrega dos premios terá lugar este sábado 5 de abril noMOME da Estrada, no marco do encontro anual da asociación.

Luis Ferreira, escritor luso.

Este ano, os galardoados son tres: Luis Ferreira, un escritor portugués especializado en literatura sobre o Camiño de Santiago, unha asociación con 25 anos de labor na promoción do patrimonio cultural e natural, e unha hostaleira de Codeseda coñecida polo seu apoio desinteresado aos peregrinos.

Carmen Gaspar, na súa taberna Camiño da Geira, en Codeseda.

Luis Ferreira é un recoñecido escritor portugués, nacido en 1970 e residente en Alcochete, que comezou a súa carreira literaria como poeta en 2007. Desde 2012, dedica as súas obras ao Camiño de Santiago, converténdose nun dos principais autores de ficción sobre esta temática en Portugal. En 2023 percorreu o Camiño da Geira e dos Arrieiros, experiencia que plasmou no seu último libro, Um Caminho que o tempo não apagou, publicado en novembro de 2024. Codeseda Viva concédelle este premio en recoñecemento á súa contribución á difusión da cultura xacobea e, en especial, á promoción do Camiño da Geira e dos Arrieiros.

O segundo galardón recae na Fervenza de Ouzande, que leva máis de dúas décadas dinamizando a zona a través de actividades musicais, educativas e culturais. Durante 25 anos, esta asociación traballou de forma constante na conservación e divulgación do patrimonio local, converténdose nun referente dentro do ámbito asociativo. Codeseda Viva premia a súa traxectoria e perseveranza, valorando o seu compromiso coa comunidade e o seu incansable esforzo por manter viva a cultura e a historia da contorna.

O terceiro é para Carmen Gaspar, unha hostaleira de Codeseda, propietaria do Pub Camiño da Geira, quen, ao longo dos anos, se ten convertido nunha verdadeira embaixadora deste itinerario. Co seu traballo e dedicación, axudou a numerosos peregrinos a atopar aloxamento, chegando incluso a trasladalos no seu propio vehículo e ofrecéndolles información e apoio ante calquera necesidade. O seu compromiso e hospitalidade fixérona merecedora deste recoñecemento.

Antes do acto de entrega, previsto para as 19.00 horas, haberá unha serie de charlas nas que se abordarán diferentes aspectos relacionados co Camiño de Santiago e o patrimonio cultural da zona.

As charlas estarán a cargo de expertos no ámbito xacobeo e do patrimonio, comezando ás 16.30 coa intervención de Xosé Manuel Pereiro sobre A evolución dos camiños de peregrinación. Seguiralle ás 16.50 María López, historiadora, que falará sobre O papel das mulleres na conservación do patrimonio galego. Ás 17.10, o escritor portugués galardoado este ano compartirá a súa experiencia no Camiño da Geira e dos Arrieiros. Posteriormente, ás 17.30, Xabier Mouriño, arqueólogo, analizará Os restos do antigo mosteiro de Codeseda. Ás 17.50, o grupo de voluntarios da asociación explicará as súas iniciativas de conservación e, para pechar o ciclo, ás 18.10 o profesor Antonio Fernández afondará en A importancia da tradición oral na identidade cultural galega.