Pena pide que se respeten los accesos a propiedades privadas

La denuncia pública de una vecina de Silleda, que no pudo salir de casa con su coche al tener bloqueada la salida por otro turismo estacionado, se propagó rápidamente entre la sociedad trasdezana. Muchos vecinos no entendían por qué no había intervenido el Concello a través de la Policía Local.

La coincidencia en domingo, sin servicio de los agentes municipales, impidió que se tomasen medidas, pero además con la normativa municipal en la mano tampoco hay muchas alternativas para evacuar vehículos. En Silleda, como en muchos concellos de menos de 10.000 habitantes, no existen licencias de vado sino de entrada de carruajes, que solamente otorga al solicitante autorización para invadir la vía pública en un acceso de vehículos a una propiedad privada. La alcaldesa, Paula Fernández Pena, asegura que trasladó este asunto a la Policía Local y a la persona afectada y, si bien considera que estos episodios no son muy frecuentes, apela al «civismo» para evitar estas situaciones.

Explica que en los accesos de entrada de carruajes delimitados con líneas amarillas la Policía Local sí está facultada para imponer sanciones, que es lo que hará en este caso, aunque el enganche de los vehículos infractores mediante una grúa es más complejo al no contar el ayuntamiento con este servicio. Pena indica que tiempo atrás se valoró una ordenanza en este sentido, pero sospecha que no sería rentable una licitación de un concurso público por el volumen de servicios que podría haber al año. La alternativa, que se estudia, es contar con una empresa a la que se contactaría en casos como el del domingo, servicio cuyo coste se imputaría junto a la multa al infractor.