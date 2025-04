«El Lalín hizo en diez años lo que otros tardan cien»

Ya está todo listo para que este sábado exfutbolistas, exdirectivos y actuales dirigentes del Club Deportivo Lalín vuelvan a reunirse en torno a un buen plato de cocido. El empresario y exjugador de los del Cortizo, José Luis Fernández, «Pibe» ultima estos días los detalles.

-¿Todo listo para el cocido?

-El sábado es el cocido que solemos hacer cada dos o tres años. Nosotros, ya de la época de Cortizo, lo solíamos hacer cada dos años porque al presidente le gustaba. Siempre me tocó la china a mi porque organizar esto es muy complicado. Buscar la fecha idónea para que todo el mundo pueda estar es complejo. Siempre tratamos que fuese sobre el mes de noviembre porque el cocido era como el punto de partida. Pero este año no pude porque estuve de viaje y dijimos de hacerlo en abril. Lo que pasa es que en abril había alguna que tampoco podía. O sea que se fue complicando un poco pero me llamaba gente, sobre todo veterana, que le gusta reunirse y al final decidimos hacerlo el 5 de abril.

-¿Cuántos serán en el evento?

-Al principio íbamos a ser como siempre entre sesenta y setenta pero como las fechas no le coincidían a muchos seremos algo más de medio centenar. No lo sé exactamente porque alguno se coló en el último momento pero, bueno, vamos a ser una pila de ellos.

-Se les ve a todos muy unidos a pesar del tiempo transcurrido. ¿Dónde radica el éxito de la cita?

-Yo estoy en el Lalín desde 1981 e intento que desde esa época a la actual vengan todos los que quieren. A mucha gente le gustan las reuniones de siete como mucho porque no les gustan las aglomeraciones. Así tendríamos que hacer muchas, sobre todo los que llevamos mucho tiempo ligados al club. Entonces, tratamos de que venga el mayor número posible de personas con afinidad y demás. Y, entonces, así se nos junta mucha gente y es muy complejo. La gente tiene sus compromisos, sus historias y es difícil, pero afortunadamente siempre conseguimos juntarnos un buen número de amigos.

-Desde luego, pero es encomiable que el vínculo no lo pierdan.

-Como en cualquier tipo de colectivos o compañeros de trabajo, hay más afinidad entre unos que con otros. Lo que pasa es que algunos estuvieron formando parte del Lalín tres o cuatro años y parece que estuvieran quince, y otros estuvieron apenas dos años y también parece que formaron parte del Lalín muchos años. Entonces, ese vínculo se mantiene pero no de todos contra todos porque evidentemente alguno no se volvió a ver con sus compañeros. Pero, por ejemplo, en mi caso sí me seguí vinculando cada cierto tiempo. A la gente, al principio le cuesta decir que vienen al cocido pero después cuando tú los ves reunidos puedes contemplar sus caras de felicidad.

-¿Se consideran herederos de ese legado de compañerismo?

A mi me da mucha envidia, por ejemplo, cuando veo como el Estradense organiza eventos para 300 personas por su centenario, o el Arenteiro, que ahora está en las horas altas de una competición profesional. En Lalín el fútbol fue como secundario porque aquí siempre fue tierra de balonmano. Después empezaron a nacer equipos como el de rugby, pero la realidad es que Lalín en los años 80 era el tercer equipo de Galicia. Algunos me dicen que no. Estaban, por supuesto, el Celta y el Deportivo, y después Compostela, Pontevedra y Orense estaban por debajo porque tocaron tres o cuatro años en los que el Lalín estuvo muy bien. Por aquí han pasado futbolistas profesionales, entrenadores que llegaron a la élite. Yo recuerdo en los años 80 como el Lalín salía en las quinielas de fútbol cuando era todo un acontecimiento. Algún empresario o políticos de Lalín viajaban a Barcelona y les preguntaban que cómo iba el equipo de fútbol. Me lo tienen dicho a mí. Yo, por ejemplo, que me relaciono con Hispanoamérica, con Venezuela, con Argentina, con Uruguay o con Brasil, a mi muchos cuando me mandaban un mensaje desde esos países me preguntaban si el fútbol seguía en activo porque ellos siempre veían los resultados de los partidos. Incluso en sitios como Panamá y, en general, en lugares con colonias de gallegos residentes. El fútbol siempre tuvo su gancho pero poco tiempo. A mi me da la sensación de que el Lalín en diez años hizo lo que otros tardan cien. Lo malo es que todo lo que se hace muy rápido también se olvida a una gran rapidez. Nosotros, cuando íbamos a jugar a Barcelona, al País Vasco o a Madrid, las hermandades gallegas nos recibían como si fuéramos héroes. Eso, el que no lo vivió le parece que es un chiste y no lo es en absoluto. Durante muchos años Lalín no era una villa tan conocida como es ahora, que tiene al Cocido muy en auge y otras cosas, y era el fútbol su principal embajador. Y creo que dejábamos muy bien al pueblo.

-Supongo que la única nota negativa de este tipo de reuniones son los que les dejan cada año.

-Cuando miras para atrás dejaste en el camino ya no te digo de Acevedo, de Mundito, de Leonel, de Tito Requinto o Alvarito. Se han ido futbolistas pero también se han ido representantes como Manuel Ángel Cortizo. Por suerte, de momento, nos quedan algunos como Nicolás González Aller al que nunca se le dio el lugar que tenía que tener. Fue el que estuvo de presidente en muchos ascensos del Lalín y necesita un reconocimiento.

