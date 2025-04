La aparición de alergias estacionales dispara las ventas de antihistamínicos

Con la llegada de la primavera, el aumento de las temperaturas y la floración de plantas trae consigo un notable incremento de alergias estacionales. El polen en suspensión afecta a muchas personas, causando síntomas como estornudos, picor de ojos y congestión nasal. En Lalín y A Estrada, las farmacias ya comienzan a notar los efectos de este fenómeno, reflejado en un aumento de la demanda de antihistamínicos y otros tratamientos para aliviar las molestias. Profesionales del sector señalan que, cada año, la tendencia se repite con la llegada de marzo y abril, cuando los niveles de polen comienzan a dispararse. Además, factores como la contaminación y los cambios bruscos de temperatura pueden agravar los síntomas, haciendo que los pacientes recurran con mayor frecuencia a estos medicamentos.

En la capital dezana, desde Ferreiro Farmacia aseguran que todavía no se ha llegado al pico de ventas de estos productos, pero que los efectos de la época de polinización ya son notables: «Sí que hemos tenido algunas ventas, pero como se intercalan varios de lluvia con jornadas soleadas, todavía no se ha llegado al punto álgido de sus efectos». Mientras que en A Estrada las alergias estacionales ya están a la orden del día. Así lo comunican desde la Farmacia Fenollera, donde estos días las ventas de medicamentos para estas dolencias se han disparado. «Si no llueve pronto empeorará, ya puede verse en el ambiente que hay un alto índice de polen, y eso los pacientes de alergias lo sufren mucho más».

Los síntomas más comunes de las alergias primaverales incluyen estornudos frecuentes, picor en los ojos, nariz y garganta, lagrimeo, congestión nasal y, en algunos casos, dificultad para respirar. También pueden presentarse fatiga y dolores de cabeza debido a la inflamación de las vías respiratorias. Dado que algunos de estos signos coinciden con los del catarro común, es habitual que se produzca cierta confusión entre ambas afecciones. Sin embargo, mientras que los resfriados suelen remitir en pocos días, los efectos de la alergia son más persistentes y pueden prolongarse durante semanas o incluso meses, dependiendo de los niveles de polen en el ambiente. Normalmente, los síntomas desaparecen con el fin de la polinización, aunque en algunos casos pueden mantenerse más allá de la primavera, afectando la calidad de vida de quienes los padecen.

Los antihistamínicos son los medicamentos más utilizados para tratar los síntomas de la alergia, ya que bloquean la acción de la histamina, la sustancia responsable de las reacciones alérgicas. Normalmente, estos fármacos se dispensan bajo prescripción médica, especialmente en el caso de pacientes diagnosticados con alergias recurrentes. Sin embargo, según explican desde las farmacias Ferreiro y Fenollera, es habitual que personas que no solían sufrir este problema empiecen a notar sus efectos en determinados momentos, sobre todo en épocas de alta concentración de polen. En estos casos, muchos recurren a opciones sin receta, como antihistamínicos de vía nasal o colirios específicos para aliviar el picor ocular.

Para evitar el impacto de la polinización, desde la Farmacia Fenollera recomiendan evitar entornos naturales, donde esta sustancia está más presente y puede empeorar los síntomas.

Suscríbete para seguir leyendo