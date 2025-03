Couso despide o mes da muller con artesanía e música

A parroquia estradense de Couso puxo o broche de ouro ao mes das mulleres cunha xornada organizada pola Asociación A Xesteira chea de cultura, tradición e bo ambiente. O evento, celebrado este sábado no local social do campo da festa, reuniu veciños e visitantes de todas as idades nun día no que a artesanía, a música e a convivencia foron as grandes protagonistas. O sol e as temperaturas agradables favoreceron a asistencia, creando unha atmosfera inmellorable para gozar das distintas actividades programadas.

Asistentes ao curso de cerámica.

A tarde comezou cunha oferta de tres obradoiros simultáneos, nos que as persoas asistentes puideron mergullarse no mundo da creación artesanal. Baixo a atenta guía das artesás convidadas, os participantes experimentaron coa cerámica, a construción de instrumentos tradicionais de cana e a cestería con ratán. As prazas foron limitadas, o que garantiu unha experiencia personalizada e enriquecedora para cada aprendiz. A curiosidade e as ganas de aprender fixeron que estes talleres se convertesen nun dos momentos máis especiais da xornada.

Participantes no obradoiro de cestería.

Ao remate dos obradoiros, a programación continuou cunha mesa redonda na que diversas artesás compartiron a súa traxectoria e reflexións sobre o papel da muller na artesanía tradicional. O público asistente puido participar activamente, xerando un diálogo enriquecedor que puxo en valor a transmisión do saber artesanal e a importancia de manter vivas estas técnicas ancestrais.

Pero a festa non rematou aí. Coa chegada da noite, a música tomou o protagonismo cunha foliada na que os ritmos tradicionais fixeron bailar e cantar a todos os presentes. O ambiente festivo e a boa enerxía prolongáronse ata ben entrada a madrugada, pechando así unha xornada inesquecible para a comunidade de Couso e arredores.

O evento, demostrou que en Couso, tradición e modernidade conviven en perfecta harmonía.