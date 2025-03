Lalín, un referente arqueolóxico

O Congreso de Arqueoloxía do Deza levado a cabo os pasados 22 e 23 de marzo no edificio sociocultural da rúa Manuel Rivero, foi unha primera prospección por parte do concello de Lalín no eido arqueolóxico. Unha sondaxe valorativa donde demostrou estar a vangarda do estudo arqueolóxico, patrimonial e do seu valor como elemento turístico.

Non son pouco os anos, nin poucas as persoas que veñen traballando pola arqueoloxía, a historia e a cultura tanto non concello como na comarca os últimos anos. Tendo en conta a riqueza das publicacións, os proxectos realizados por particulares asociación e o propio concello e a cantidade e variedade de xacementos, o CAD, era de necesidade.

Este evento quixo achegarse a todos os públicos, comezando por suposto por aqueles e aquelas que viven este mundo como unha intensa e fantástica película de aventuras. Durante a semana previa, nenas e nenos de todos os colexios de Lalín puideron ter nas súas mans pequenos anacos de historia da comarca, ou incluso, elementos arqueolóxicos que afortunadamente, tiñan a menos de cen metros das súas casas. Preguntas, exclamacións de sorpresa e moitos sorrisos de impresión déronos folgos para continuar.

Chegado o día do congreso, poñentes de primeira liña, actualizaron os coñecementos dos asistentes, tocando temas dende a actualidade tecnolóxica, aos resultados das últimas intervencións da comarca. Poder contar con profesores e profesoras, arqueólogos e arqueólogas, divulgadores e divulgadoras desta categoría, é un luxo que pode terse en poucas ocasións.

Gustaríamos que estas palabras sirvan de agradecemento ao Concello de Lalín por esta aposta, ao seu alcalde, José Crespo, a tenente de alcalde Paz Pérez e a concelleira de Cultura, Begoña Blanco, por darnos esta oportunidade. Agradecer tamén aos poñentes o seu magnifico traballo e dende logo aos asistentes a súa presenza, o seu interese demostrou que este congreso era necesario. Tamén agradecer ao persoal municipal polo seu traballo excepcional e ás persoas que fixeron posible que toda a loxística do congreso fose perfecta. Non nos queremos esquecer dos mestres e mestras dos colexios que nos abriron a porta para achegarnos aos rapaces e rapazas, e por último e non menos importante, aos medios de comunicación, especialmente aos locais cuxa cobertura foi impecable.