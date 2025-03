La EOI de A Estrada pide sugerencias para ampliar su oferta académica

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de A Estrada ha ido perdiendo alumnado desde la pandemia, lo que de continuar con la misma tendencia podría poner en peligro la continuidad de esta sucursal en la localidad. Actualmente el número de matrículas ronda la centena, aunque estas no son reales, ya que muchos estudiantes no acuden a clase por incompatibiliad horaria o acaban abandonando el curso en mitad del año escolar. Toda esta situación ha llevado a la oficina estradense a tomar medidas, realizando encuestas a sus seguidores en redes sociales para recibir sugerencias a nivel horario e ideas para abrir nuevos monográficos, como llaman a las clases que non están vinculadas a la obtención de un título.

Así lo expone Miguel Guido, el director de la EOI a nivel local, que comparte: «Hemos decidido hacer estas encuestas por primera vez para conocer qué horarios funcionarían mejor y también para recibir ideas sobre posibles nuevas clases de cara al próximo curso». «Hay mucha gente que prefiere venir por las mañanas, pero por el momento no es posible, ya que utilizamos las instalaciones del IES Antón Losada y el horario matutino está reservado para los grupos de secundaria y bachillerato».

En cuanto a aumentar la oferta académica, Guido dice: «Somos solo tres profesores, así que a veces no es posible hacer todo lo que nos gustaría, pero tenemos que intentar ofrecer algo más para captar matrícula, ya que desde la pandemia hemos ido perdiendo alumnado y nuestra intención es tener los suficientes inscritos en el aula como para poder realizar actividades más dinámicas y divertidas».

El año pasado fue la primera vez que se puso en marcha uno de estos monográficos, poniendo el foco en el speaking. «Mucha gente no está interesada en sacar el título, ni quiere ese estrés de tener que examinarse a finales de curso, pero le gustaría aprender de forma más desenfadada, así que pensamos en poner esta clase en marcha y la verdad es que los que se anotaron eran más constantes en la asistencia que los que estaban para titular», señala el profesor de inglés estradense.

Desde la EOI observan que en épocas de crisis la matrícula sube y en épocas estables, baja. Su objetivo es revertir esta situación y conseguir un número estable de alumnado para así continuar su actividad sin preopcupaciones.

