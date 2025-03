El BNG critica el mal estado del tendido eléctrico y telefónico en el rural

El BNG de la Estrada ha denunciado nuevamente el estado de las infraestructuras de telecomunicaciones en el municipio, que, según afirman, continúa empeorando. El portavoz, Xoán Reices, explicó que en diversas parroquias «a situación dos postes e dos cables de telefonía en moitos núcleos é case terceiromundista», mencionando que «hai postes tirados, cables polo chan ou enmarañados anarquicamente». En particular, señaló el caso del lugar de Vera, en Santo André de Vea, donde el tejido conductor lleva caído desde octubre debido al temporal Kirk. También citó la situación de Fontenlo, en Couso, donde los postes y cables de telefónicos «están rozando o chan e os postos inclinados sobre as fincas».

Aunque la telefonía no es competencia municipal, Reices indicó que el gobierno local, y en particular el alcalde, Gonzalo Louzao, debería intervenir para solucionar este problema. «Non é normal, esta situación», afirmó, instando al mandatario a contactar con las operadoras para solucionar el deterioro de las infraestructuras.

Por otro lado, el BNG también expresó su preocupación por el tendido eléctrico, destacando que «cada vez que hai uns refachos de vento ou choiva intensa, hai parroquias e lugares do noso concello que quedan sen luz». Según Reices, los vecinos pagan en sus facturas no solo por el consumo, sino también para garantizar que las infraestructuras estén en buen estado, algo que, a su juicio, no se está cumpliendo.