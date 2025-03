Varela Buxán estrena la casa de los títeres

Trabajar desde su propia casa es la aspiración de Inacio Vilariño. Con tal motivo el factótum de Fantoches Baj se encuentra en pleno trabajo de restauración de una vivienda que adquirió en el lugar de Chares de Outeiro, en la parroquia lalinense de Camposancos. Mientras las obras siguen su ritmo, Vilariño continúa con su labor de divulgación de los títeres entre los más pequeños. Sin ir más lejos, ayer mismo en torno a 25 estudiantes de quinto y sexto curso de Primera del colegio de Cercio se acercaron hasta el lugar para asistir a la representación del nuevo trabajo de la compañía de títeres que tiene como personaje central a la figura de Castelao.

Puesta en escena de Fantoches Baj. | Bernabé

«Es una obra en la que yo hago de Varela Buxán y voy contando la vida y obra de Castelao, y también voy representando fragmentos de sus piezas desde Cousas o Os vellos non deben namorarse hasta Memorias dun esquelete y al mismo tiempo voy contando la vida en conjunto que tuvieron los dos», explica sobre la pieza titulada Castelao. Un corazón á intemperie. Fantoches Baj recrea la escena de Varela Buxán rindiendo homenaje a Castelao en 1950 delante de sus vecinos en un acto privado. Los chavales que ayer asistieron al pase tan exclusivo vivieron una experiencia única en un lugar que cuenta con las mejores vistas del Val do Carrio. «Al final, dejo un margen para hacer preguntas con algunas intervenciones de los niños, aunque no está planteado para que pregunten pero tampoco es algo cerrado y si preguntan podría responderles, por supuesto», asegura..

«Fantochares»

En cuanto a los trabajos de adecuación de la vivienda a lo que Vilariño tiene pensado denominar como «Fantochares» en honor a su compañía y al sitio donde se encuentra, indica que «es un espacio provisional, es el salón de la casa y ahora estoy construyendo lo que va a ser mi taller de trabajo, que es donde vamos a hacer las obras a partir de ahora. Vamos a tener un poco más de oscuridad y será un espacio ya para eso. Espero conseguir hacer el espacio definitivo».

La idea inicial es contar con un espacio donde poder hacer talleres «con jóvenes y con la gente que venga por aquí. Al mismo tiempo, será mi espacio de producción teatral. Quiero hacer un taller abierto, que se pueda visitar, y de igual forma poder contar con un espacio para hacer ensayos, representaciones y otro tipo de actividades como cursos y abierto a todo el que quiera hacer cosas aquí», asegura el titiritero lalinense.

En cuanto a los plazos de las obras, Inacio Vilariño reconoce que «tanto puedo tardar dos años como cuatro, no sé. Depende de la financiación y de la cantidad de recursos que me lleguen porque como tengo un trabajo un poco inestable, pues depende todo de como vaya consiguiendo recursos propios». De momento, en junio volverán los estudiantes de Cercio «porque formamos un tándem, dice. Están my cerca de aquí y el bus tampoco les cobra. Seguimos con problemas de acceso al lugar. De hecho, el otro día con el temporal cayó un árbol que era el aguantaba el cable del suministro eléctrico y eso hace que un autocar grande no pueda pasar. El bus pequeño pasó sin problema pero la pista está en muy mal estado y la canalización del agua está llena de baches y en muy mal estado», se lamenta sobre lo sucedido tras el paso de la borrasca Martinho.

Lo más inmediato para Fantoches Baj es hoy, a las 18.00 horas, que será cuando la compañía estrene en la Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago, su último proyecto en torno a Castelao y Varela Buxán. El deseo de Inacio Vilariño es triunfar hoy en Compostela «y luego haremos una gira bastante intensa por toda Galicia», que a buen seguro tocará distintos puntos de las comarcas.

