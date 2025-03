Pena niega los 732.000 euros en facturas sin pagar: «Son obligaciones pendientes»

La situación de las arcas municipales de Silleda capitalizó el debate en el pleno celebrado ayer, en el que se dio cuenta de la liquidación de 2024. La alcaldesa volvió a sacar pecho por su gestión económica y el portavoz del PP la acusó de pretender «engañar» a los vecinos.

Ignacio Maril reprochó a la regidora que presuma de 2,4 millones en caja «cuando 1,75 vienen de un préstamo que hubo que pedir por su mala gestión económica de años anteriores, especialmente por el despilfarro del año electoral de 2023». «Su intervención es un buen ejemplo de como se puede manipular la realidad con palabras grandes y argumentos pequeños», le replicó Paula Fernández Pena. Le recordó que el crédito que ahora critica fue pedido «con luz y taquígrafos» y con el apoyo de todos los grupos políticos, incluído el PP, para acometer arreglos viarios, «y me siento muy orgullosa de decirlo en todas las parroquias». «No se puede quedar bien con dios y con el diablo, no tiene sentido que ahora digan que el Concello está endeudado», le espetó al líder popular, sin olvidar tampoco al BNG: «Creo innecesario que venga aquí nadie a colgarse la medalla».

Respecto al remanente «pírrico» de 113.000 euros, como lo había calificado el PP, la alcaldesa lo atribuyó en parte a que el Concello ha pagado íntegramente obras como la plaza de A Bandeira o la calle Arturo Pérez Lázara sin haber cobrado aún las correspondientes subvenciones. Pero lo que más indignó a Pena fue que Maril hablase de 732.000 euros en facturas sin pagar. «Son obligaciones pendientes, no facturas, usted las confunde intencionadamente», dijo. [Cabe reseñar que una obligación pendiente de pago es una deuda o compromiso que se debe cancelar en un plazo determinado; pueden ser facturas, pero también gastos o impuestos o deudas comerciales]. Esas obligaciones incluyen 313.000 euros por el canon del agua, que «nos ingresan los vecinos y tenemos que remitir a la Xunta»; las cuantías del IRPF y la Seguridad Social que se liquidan a fin de mes; o avales de obras pendientes de devolución. También hay 119.000 euros de presupuestos cerrados, por ejemplo, 99.000 adeudados a la Xunta por la compra de los bajos de los pisos sociales en 2004, o 119.000 euros de Hidroeléctrica «que ustedes no quisieron aprobar el año pasado y por los que ahora nos reclama 17.000 euros de intereses». «Estas son las formas del PP, que hasta en la oposición dañan la economía municipal –sentenció Pena–. Se me revuelve el estómago viendo como el PP, que arruinó este Concello, pretende venir aquí a dar lecciones».

Maril la acusó de hacer un «totum revolutum» y de poner en su boca cosas que no dijo, en alusión a los 732.000 euros en «obligaciones pendientes de pago», a las que se había referido como «facturas» en una nota de prensa el día anterior. Respecto al préstamo, el concejal del PP afirmó que no lo criticaba, porque «era necesario para las obras», pero sí «por qué se llegó a pedirlo: por la mala gestión del gobierno socialista». «No engañe a la gente: el dinero que tiene en caja realmente lo debe», reiteró.

«No pretendemos colgarnos medallas que no nos tocan», respondió el edil nacionalista Xerardo Díaz, al tiempo que reiteró que el proyecto de mejora viaria y el posterior crédito para acometerlo surgieron a raíz de una moción suya en septiembre pasado. El BNG sostiene que es el camino a seguir, por lo que no descarta apoyar la petición de nuevos créditos si son para «obras prioritarias». «Menos mal que tienen un gobierno en minoría, que tienen que negociar y atender prioridades que no atendieron en veinte años», remachó.

El estudio de usos del viejo consistorio incluirá el archivo y el local de la calle Alfonso Trabazo

El BNG presentó una moción para instar al gobierno a redactar este año un proyecto para rehabilitar el antiguo consistorio como centro cultural. La portavoz nacionalista, Erea Rey, aseguró que se trataba de «devolver a los vecinos un espacio que les fue quitado». Maril coincidió en que, con la rehabilitación como sede municipal de la Casa da Cultura, «se perdió un espacio fundamental», que incluía también la biblioteca, cuya ubicación actual, en la Casa da Xuventude, «no es idónea». La edila de Cultura, Mónica González Conde, negó que haya déficit de infraestructuras culturales y explicó que se encargará un estudio de usos del viejo concello, que incluya también el archivo municipal –aún allí– y las oficinas de la calle Alfonso Trabazo. «Este gobierno siempre optó y sigue optando por convertirlo en centro cultural», recalcó, si bien su «elevado coste» obliga a priorizar actuaciones. Sobre la biblioteca, manifestó que su actual sede sí reúne las condiciones, que incluso ganó usuarios desde su traslado, y que, en todo caso, será ampliada cuando Telefónica retire las instalaciones que tiene en la parte de atrás. Al final, la moción del Bloque fue aprobada con sus votos, al abstenerse PSOE y PP.

Moción sorpresa del PP

El PP presentó por sorpresa una moción de partido para exigir al Estado más financiación para la dependencia, cifrando en 7,2 millones de euros la deuda con Silleda. «La publicidad del PP ya no llega solo por la RTVG, ahora también por los plenos», le espectó Díaz Casal. Y propuso pedir también a la Xunta que se haga cargo de «los impuestos revolucionarios», como denominó a las competencias impropias, caso del canon de la escuela infantil o el mantenimiento de colegios y centros de salud. Pena coincidió en tildar la moción de «panfleto publicitario» y, aún así, le retó a aprobarla con una enmienda a la totalidad, para «exigir al Gobierno de España y a la Xunta de Galicia que nos den los recursos que nos deben». Pero Maril no aceptó y su formación se quedó sola, al toparse con el voto en contra de las otras dos.La corporación sí aprobó por uanimidad la desafectación del uso de 132 m2 del patio del colegio público de Silleda. Servirá para ampliar el espacio de juegos al aire libre de la guardería colindante.