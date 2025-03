Isabel Rei, embaixadora da guitarra galega en Xapón

A guitarrista e investigadora estradense Isabel Rei Samartim porá rumbo a Xapón a próxima semana para levar a cabo un concerto de guitarra galega. Será o próximo día 9 de abril, sobre o prestixioso escenario do Instituto Cervantes de Tokio. A estradense acude a esta cita como invitada do lutier español Pablo Sánchez Otero, que nestes días organiza en Xapón unha exposición de guitarras. Rei Samartim aproveitará esta viaxe para desprazarse ata Corea, onde tamén ten previsto un concerto de guitarra.

«Son unha afortunada. Todos os músicos desexamos ter a oportunidade de tocar no auditorio do Instituto Cervantes de Tokio, o máis grande de todos os que hai polo mundo adiante», explicou a estradense ao comentar esta importante nova. «A miña sorte foi que Pablo pensase en min para tocar unha das súas guitarras nesta importante exposición», engadiu.

Rei Samartin sen embargo deixa claro que a súa intención en Xapón é realizar un repertorio clásico de música e de músicos galegos, algo que pode resultar chamativo para os xaponeses. «Seguramente non saben nin esperan cómo vai ser. Non vai ser a típica andaluzada. Vou interpretar o mesmo repertorio que teño preparado para este domingo para o festival en feminino Gratia Plena, en Ourense. Tocarei obras dos fondos galegos de música para guitarra, mais de guitarristas galegos históricos e actuais como o ferrolano João Parga, a lucense Concepción Planton Meilan, os vigueses Paco Barreiro e Ernesto Campos e a viguesa Gloria Rodríguez Gil».

Rei Samartim ten incluso previsto falar en galego ante o público presente no auditorio, aínda que os organizadores xa contan co seu texto para ter preparada unha tradución ao xaponés. «Creo que ao final vailles gustar máis esto que a guitarra española que xa coñecen», manifestou a estradense, confiada na boa recepción dun concerto que servirá para poñer punto e final a unha exposición bautizada como «Encordadas».

Isabel Rei Samartim / Cedida

A estradense explicou que, aproveitando esta viaxe a Xapón, financiada con fondos do Ministerio de Cultura, o propio Instituto Fernández o fondos europeos, realizará unha viaxe pagada do seu bolso para ir ata a veciña Corea. Rei Samartim é unha gran admiradora deste país asiático, unha paixón que quedou patente fai pouco coa publicación do seu primeiro libro «Galiza Nation», cunha estética Kpop. Por este motivo, non dubidou en buscar «amigos» en Seúl. «Entre os guitarristas sempre nos botamos unha man», explica. Neste caso será recibida cos brazos abertos polos responsables de Partita, unha tenda de guitarra de Seúl, quenes farán dos seus cicerones. A cambio, a investigadora estradense ofrecerá un concerto na súa tenda no que se realizará una gravación.

Esta oportunidade de presentar a guitarra galega e a música de guitarra feita por galegos chega para Isabel Rei Samartim cando se atopa enfrascada na promoción do seu primeiro libro. A doutora e profesora no conservatorio público de Compostela decidiu a finais do ano pasado amosar unha das súas faceta menos coñecidas. Así é como nace «Galiza Nation» a súa primeira novela, descrita co suxerinte subtítulo de «unha distopía Kpop». A súa é unha proposta de viaxe cara o futuro, en concreto 150 anos adiante, que nos permitirá coñecer o estado de Galicia. O libro foi presentado inicialmente en Santiago e despois en varias localidades, incluíndo a súa A Estrada natal.