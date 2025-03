«Uno se va haciendo ordenado con el tiempo porque no hay más remedio»

Mar Rey es una entusiasta profesora de Primaria con más de dos décadas de experiencia como especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. Ordena tu tiempo (Sar Alejandría Ediciones) es su estreno literario que ayer fue presentado con éxito en Lalín.

-¿Cómo nace un libro sobre la optimización del tiempo?

-Hace tiempo que le daba vueltas al tema. Pensando en eso, al final después de todo llegas a la conclusión de la importancia de tiempo. A veces pasamos mucho tiempo haciendo actividades que son muy mecánicas para no conseguir objetivos y entonces te planteas lo de que el tiempo tiene que ser efectivo también en educación. A veces los niños van al cole un montón de horas, hacen un montón de cosas pero no está planteado como la efectividad del tiempo dando clase. Es una teoría que a nivel laboral está siempre todo súper organizado. De hecho, los maestros tenemos mucha planificación burocrática de lo que vas a dar y lo que tienes que hacer, pero de lo efectivo, de lo que haces, no.

-Es obvio que aprendemos a leer y a escribir a muy corta edad, pero ¿nos enseñan a leer bien?

-Yo creo que el tema de la lectura es bastante sencillo. Cuando a los niños desde muy pequeñitos son obligados a leer mecánicamente cuando no tienen madurez para hacerlo, al final se convierte en algo que no les apetece nunca. Lo primero es incentivar cuando eres pequeño el gusto por la lectura. Y, después, es que ya nos olvidamos, pero lo de leer es un rollo. Es muy laborioso para los niños empezar a a leer porque son un montón de cosas. Lo importante es que le cojan gusto porque si no es así no van a leer nunca en su vida. En cuanto puedan y lo necesiten lo de la lectura lo van apartar. Eso pasa mucho hoy en día desgraciadamente.

-¿Las nuevas tecnologías fomentan malos hábitos en esto?

-En ese sentido, yo creo que en lo que han avanzado mucho es en el inglés. Porque los videojuegos y todo lo que tiene referencia con las nuevas tecnologías viene en inglés. Notamos que a veces mejoran en so. Desde luego, las nuevas tecnologías son otra manera distinta de leer y no se puede descartar ninguna. Todas son válidas.

-¿Todos los hábitos a la hora de leer también son válidos?

-Yo creo que sirve leer lo que sea, leer el periódico, leer a la noche en el Facebook y demás. Al final, por mucho que queramos decir que no lo hacemos pues sí, acabamos leyendo. Lo ideal sería estar en la playa en un silloncito al lado de una chimenea con tu libro, ¿no? Con esto quiero decir que es bastante difícil conseguir ese nivel de confort, así que cada uno tenemos que amoldar a nuestra forma de leer. Desde luego, hoy en día es muy complicado tener un hábito de lectura. O es un tema que te interesa mucho, y que tú por tu cuenta investigas porque quieres aprender, o sino es como digo muy difícil. Se ha ido perdiendo el valor de la lectura y cuanto más tiempo pase se irá degenerando más.

-¿Se nace ordenado o podemos aprender a serlo con el tiempo?

-Yo creo que se nace ordenado. En el libro lo comento y es que el tiempo no se ve y eso es un inconveniente. Tú le dices a los niños una hora o cinco minutos pero tú no naces sabiendo cuanto es el tiempo. Hablo de lo importante que es incluir en los juegos los relojes de arena, los digitales o los analógicos. No se nace ordenado. Se va uno haciendo y porque no queda más remedio. Al final, los adultos con este nivel de estrés, de tantas cosas que hacer, que no te queda tiempo nunca pues como no te planifiques un poco y priorices es que no vives. Entonces, lo que sí se puede es aprender a ser ordenados y eso lo planteo en el libro.

