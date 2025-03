A Estrada recibe á Sinfónica de Acordeones de Bilbao

O alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao Dono, e a concelleira de Cultura, Lucía Seoane, recibiron onte na Praza da Constitución aos integrantes da Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao, unha das formacións que hoxe participarán no IV Festival de Acordeóns Música no Camiño, no que o grupo estradense Os Lóstregos é anfitrión. As dúas funcións programadas, para as 1.,30 e as 20.30, rexistrarán un cheo no Teatro Principal.