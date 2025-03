Cruces aprueba un convenio con la Diputación de más de 900.000 euros

El Concello de Vila de Cruces celebró ayer el pleno ordinario del mes de marzo en el que los cuatro grupos municipales aprobaron por unanimidad un convenio con la Diputación para llevar a cabo el proyecto de humanización del núcleo urbano del municipio, Rúa Neira Vilas, Travesía Vázquez 5 y Rúa Sergio Iglesias Pazos. El presupuesto asciende a casi 913.000 euros, de los cuales 700.000 corresponden a la Diputación y el resto al Concello (casi 213.000 euros). El siguiente paso es que el pleno municipal apruebe el proyecto de obra y, luego, inicie el trámite para la contratación de la intervención.

Desde las filas del Partido Popular han querido matizar su voto a favor indicando que «ante la inversión que supone esta actuación decidimos votar a favor de la aprobación de este acuerdo por responsabilidad, advirtiendo al alcalde que debería haber pactado previamente con el resto de la corporación y no enviar la documentación justo un día antes del pleno». Asimismo, los populares cruceños advierten que, para obtener el voto a favor de aprobar el proyecto, «será fundamental que se consensúe tanto con la corporación como con los propios vecinos». Además, el PP aprovechamos esta oportunidad para afirmar que «este proyecto no es una prioridad para el concello. Creemos que las necesidades de Vila de Cruces pasan, entre otras, por disponer de una piscina climatizada o desarrollar el polígono agroforestal de Aguillóns. Además, hay otras calles del centro urbano, como la Rúa do Cine o la Rúa Manuel Iglesias, que deberían tener prioridad, ya que se encuentran en condiciones mucho más deterioradas que las incluidas en el proyecto presentado».

Sin embargo, para el alcalde Luis Taboada, «hablamos de una obra muy importante para Vila de Cruces en una zona muy deteriorada, cuyas aceras tienen más de cincuenta años. La reforma evitará las múltiples averías que se producen, ganando en salud pública y mayor comodidad para el barrio. Daremos un nuevo aspecto a la zona, que tendrá una plataforma única y convertiremos todo el conjunto en semipeatonal». La humanización consistirá en renovar el sistema de abastecimiento de agua potable, separando las aguas pluviales de las residuales. Se necesitarán tubos de PVC, de 40 y 30 centímetros de diámetro respectivamente. Además, se instalarán todas las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Y, por último, todo el pavimento de hormigón será completamente nuevo, afectando a una superficie total de 3.886 metros cuadrados.

Puente de Remesquide

En otro orden de cosas, y en relación con una reciente protesta vecinal, el Concello de Vila de Cruces también anunció ayer que ya realizó los trabajos de asfaltado del puente de Remesquide hasta el límite municipal con el vecino concello de Touro, según informó el propio Taboada . «Aún hablamos con el alcalde de Touro la semana pasada sobre este asunto para completar las obras cuanto antes. Su alcalde mostró buena predisposición para hacer su parte», añade el regidor municipal cruceño sobre este tema.

Mociones de Nova Alternativa acordadas por unanimidad

La sesión plenaria cruceña de ayer también sirvió para que tres mociones de Nova Alternativa salieran adelante con el voto unánime de todas las formaciones políticas. Se trata de las relativas a los plazos de emisión de informes técnicos para resolucines administrativas de licencias y autorizaciones, de dotación de cubiertas en el parque de la residencia y la conclusión, reestructuración y parcelaria de Duxame-Insua-Portodemouros.Por su parte, los populares también hicieron prosperar una moción para el arreglo de una vía municipal en mal estado en Merza. Además, ante una pregunta sobre el convenio con la propiedad del observatorio del Coto de Zarragrande, el PP desveló que el propietario «no sabe nada del señor Taboada». Además, ante una pregunta del grupo popular sobre la cobertura de una plaza de conductor de la RPT en la que se exige el permiso de circulación «sin exigir esta cualificación en las bases del proceso selectivo celebrado», según el Partido Popular, el regidor municipal de Vila de Cruces respondió con un escueto «a mi que me cuentas», lo que para los populares fue «la demostración de la habitual desconsideración y falta de rigo de este alcalde».