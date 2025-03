«Es un privilegio venir a correr sobre la tierra mojada de Galicia»

El histórico piloto catalán Joan Pedrero aparcará durante los próximos días su Harley-Davidson Pan America 1250 para poner rumbo a Galicia. Hoy tenía prevista su llegada a A Estrada, donde volverá a acapar todas las miradas. Tras quince años siendo protagonista en el Dakar –con tres top 10 incluidos– el catalán disfruta ahora de otra libertad en el mundo del motociclismo. Esa libertad le permite estar y competir donde más le apatezca en cada momento y, ahora mismo, es en Galicia. El domingo Pedrero partirá en el Adventure Galicia como uno de los rivales a batir. Lo es por su experiencia pero también por sus incontestables victorias en las dos ediciones del Campeonato de Europa de Raid celebradas hasta ahora en A Estrada.

Pedrero nos atiende de camino a Galicia para ocupar su sitio en el vivac del Adventure. Allí le aguardan ya los más madrugadores, entre ellos dos pilotos suizos que ayer fueron los primeros en acomodarse en el espacio habilitado en la zona deportiva de A Estrada. El catalán, buen amigo de la organización de este Europeo, no podía faltar a la cita y lo hace con la intención de completar el triplete. «Me encanta esta carrera. Llevo dos años y dos victorias. Este año intentaré que no decaiga. Es una carrera que disfruto mucho. Dejo además la Harley y vengo con la moto pequeña, que normalmente uso para entrenar y que es más ligera para andar por Galicia», nos cuenta el veterano piloto.

Pedrero apela a su experiencia como uno de sus grandes avales en la pelea por el título. «Cada año hay más rivales. Los jóvenes vienen muy fuerte pero también se ponen nerviosos. A mí eso ya no me pasa. A veces no se trata de ser el más rápido, sino de ser el mejor», aseguró. «Me centro más en mí y en no cometer errores que en los rivales. Lo importante es que nadie se enganche a mí si tengo que abrir la carrera y seguir atacando todos los días».

Joan Pedrero, en el pasado Adventure Galicia / Cedida

El piloto catalán destaca además las especiales características que tiene la prueba con base en A Estrada. «Es una carrera muy táctica y psicológica, en la que es importante la experiencia. Se parece mucho al Rallye de Cerdeña, en Italia. Aunque allí corres en seco, la navegación es muy parecida», afirmó. Pedrero señaló además que es una satisfacción y un privilegio el correr sobre la tierra mojada que siempre se encuentra en los montes gallegos, un contraste con el desierto y las dunas en las que suele lidiar en sus aventuras por los desiertos de todo el mundo. «Ese terreno te exige mucho a nivel físico. Hay que controlarse y dosificarse bien».

En Galicia le espera una prueba que este año pasa a estar organizada por el equipo Team A Estrada, que preside el dakariano Javier Campos. El piloto destacó la dificultad de conseguir todos los permisos necesarios para poder celebrar la carrera. «Cuando las administraciones ven escrita la palabra moto ya se ponen nerviosos. Fue muy complicado conseguir todos los permisos y eso que son solo 120 motos y que por casi todos los puntos pasamos solo en una ocasión».

Un prólogo de presentación con 71 kilómetos por el Monte Xesteiras de Cuntis

Etapa de Cuntis / Cedida

El Team Estrada presentó ayer el trazado de la etapa prólogo, que tendrá lugar el próximo domingo con el vecino Concello de Cuntis como escenario. Se trata de la única etapa de la que se puede dar el recorrido por anticipado, ya que el resto son secretas y deben irlas descubriendo los pilotos. En este caso sin embargo la intención es que todos los aficionados que lo deseen puedan acudir a la zona para ver de cerca el paso de los participantes. La salida está prevista a las 16.00 horas en la zona de Magán y la entrega de premios será a las 19.00 horas en Cuntis. Por el medio habrá 71 kilómetros cronometrados que llevarán a los pilotos a un trazado por el Monte Xesteiras.Los participantes saldrán del vivac ubicado en A Estrada mucho antes, estando previsto realizar una foto de grupo ante el Concello de A Estrada las 12.30 horas, contando con la presencia del alcalde, Gonzalo Louzao. Luego les aguarda 30 kilómetros de enlace hasta la salida.