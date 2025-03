O Conservatorio dedica a Semana das Artes a Isaac Díaz Pardo

Un conservatorio vivo. Este é o mantra do Conservatorio Municipal de A Estrada, que por terceiro ano consecutivo organiza a Semana das Artes Galegas, un conxunto de xornadas –dende o 31 de marzo ao 3 de abril– cargadas de actividades para achegar a música e outras expresións artísticas á veciñanza e ao conxunto da sociedade.

A programación presentouse onte na casa consistorial, nun evento no que estiveron presentes o conxunto de participantes na elaboración e posta en marcha da iniciativa. Así, Xo´se Lema, catefrático de Xeografía e Historia e doutor en Historia da Arte, adiantou en que centrará a súa ponencia sobre a figura de Isaac Día Pardo na súa traxectoria vital, mais centrándose naquelo que o vencella á música e á Estrada. A charla que protagoniza será o evento que servirá como pistoletazo de saída para esta terceira edición da Semana das Artes e terá lugar o luns 31 de marzo no salón de actos do Conservatorio ás 19.00 horas. Durante a súa intervención, Lema expuxo: «Cando Xavier Comesaña me plantexou afondar na relación entre Díaz Pardo e a música quedei un pouco sorprendido, xa que ao meu parecer non había ningunha. Pero despois de investigar vin que efectivamente, era máis da que se pensaba». Será o próximo luns cando todas estas curiosidades sobre o cofundador de Sargadelos cheguen ao estradenses, nun acto gratuito e aberto a todo o público.

Á mesma hora e no mesmo lugar o martes 1 de abril, a saxofonista silledense e exalumna de institución, Claudia Carballo, ofecerá un concerto baseado en tres binomios: saxofón-clarinete; música alemá e música frances; sonata e fantasía. A artista, que estará acompañada de Gabriel López ao piano, interpretará varias pezas sobre ás que falará durante o encontro, dando a coñecer aos asistentes as características de cada unha delas. «É un pracer para min volver a esta escola da que son exalumna, e apoiar propostas como estas, que fan que a música saia á rúa e que amosan gran compromiso coa dinamización cultural do Conservatorio e a comunidade», expuso onte Carballo no seu turno de palabra.

Por outra banda, o mércores 2 de abril o alumnado de sexto curso realizará unha rpesentación sobre un traballo realizado para a materia de Música Tradicional Galega, no que abordaron os carteis de cego de Díaz Pardo, profundizando sobre estas pezas, típicas nas feiras e que ían acompañadas de música composta por Ramiro Cartelle. Precisamente, serán estas composicións as que interpreten ao final do acto os estudantes do Conservatorio, con arranxos realizados por Xavier Comesaña.

Finalmente, en paralelo a todas estas actividades estará dispoñible dende este sábado ata o xoves 3 de abril na Casa das Letras a exposición do artista Toño Valle, tamén exalumno da institución e que amosará pezas coa Estrada como protagonista, entre elas un cadro do palco da música.