El Congreso aprueba, a iniciativa del BNG, la mejora integral de la N-640

E l BNG logró en el Congreso los apoyos para que el Gobierno de España acometa un plan integral de mejora y rehabilitación de la carretera N-640 que discurre por diversos ayuntamientos de la Galicia, de Ribadeo a Vilagarcía. Con esta aprobación, el Ejecutivo queda comprometido a llevar a cabo actuaciones urgentes para corregir las graves deficiencias de esta vía estratégica, atendiendo a la seguridad vial, adaptación de los tramos urbanos y mejora del firme.

La aprobación de esta iniciativa fuerza, dice, al Gobierno a intervenir en aspectos prioritarios como la rehabilitación urgente del firme, especialmente en localidades como Monterroso, Antas de Ulla, Lalín y Agolada, donde el deterioro y afecta la seguridad vial. Además, se prevé la adaptación de la N-640 como travesía urbana a su paso por todos los núcleos, especialmente en Meira, A Pontenova, Monterroso, Antas de Ulla, A Estrada, Silleda y Caldas de Reis. Para eso, explica Néstor Rego, se requiere la aplicación de medidas de reducción de la velocidad, calmado del tráfico e instalación de semáforos, pasos de cebra y pasos elevados. Se aprueba también el refuerzo de la seguridad viaria en tramos especialmente peligrosos como Meira-Trabada y Monterroso y otras intervenciones en la provincia de Lugo. El diputado subraya que esta carretera es una arteria fundamental para la comunicación entre Lugo y Pontevedra, constituyendo una de las principales vías para el tránsito de mercancías y personas en diversas comarcas estratégicas, pasando por A Mariña, Deza y O Salnés señala Rego

Variante de A Estrada

La situación, indicó, «es especialmente preocupante» en los tramos urbanos de la carretera, donde el tránsito de peatones convive con flujos constantes de tráfico rodado sin las medidas de protección necesarias. Casos como los de A Estrada y Caldas de Reis, reflexiona el diputado, llevan tiempo siendo objeto de denuncia por parte de vecinos y colectivos sociales, que reclaman acciones urgentes para evitar accidentes. En este sentido, Rego recuerda que la organización nacionalista tiene inscrita una iniciativa en la Comisión de Transporte para demandar el impulso de la variante de A Estrada.

La aprobación de esta iniciativa representa, para los nacionalistas, un paso fundamental para garantizar la modernización y seguridad de una carretera estratégica para a Galicia. Por último, la organización frentista aprovecha para demandar al Gobierno de España que concrete los plazos de ejecución del plan integral y que garantice las inversiones necesarias para acometer estas mejoras «de manera inmediata».

Abel Losada alude a actuaciones en marcha o previstas

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, aludió ayer a las «diversas actuaciones integrales» para esta carretera en varios tramos de la provincia e indicó que la iniciativa del BNG «no añade novedades al respecto, dado que las acciones están encaminadas y avanzando según lo previsto». Mencionó, en este sentido, encuentros con los alcaldes de A Estrada o Cuntis. Anunció la adjudicación con pavimentos sostenibles en Caldas, por 4 millones, y dijo que además para actuar en los tramos más deteriorados se ejecutará un contrato de 1,4 millones, de los que el 40% irá a la N-640. Las obras comenzarán en primavera y afectarán a varios concellos de Deza y Tabeirós y Cuntis.

Paralelamente, Delegación y Subdelegación agilizan un contrato de rehabilitación integral del firme de esta vía, en fase de redacción por el ministerio, al tiempo que existe un contrato ordinario de mantenimiento por 8 millones que afecta a la zona norte de la provincia.

Fernández Pena

La alcaldesa de Silleda, Paula Fernández Pena, celebra la aprobación de la propuesta en el Congreso, pero señala que llega ya con trabajos en fase de contratación. En primavera, dice, está prevista la obra de reparación del firme de la vía a su paso por el municipio, al tiempo que menciona la voluntad del ministerio de intervenir de forma integral en esta carretera, ya con un contrato en proceso de redacción.

Louzao incide en los problemas de seguridad vial en la travesía

Gonzalo Louzao hace hincapié en los informes policiales remitidos desde el Concello de A Estrada tras los «atropellos sistemáticos» en la travesía de esta carretera y lamenta que hasta la fecha no se tomasen medidas. El alcalde estradense dice que se tratan de acciones que no requieren grandes inversiones y que no se llevan a cabo por falta de voluntad política. Además de reivindicar la variante, dice que la rehabilitación integral de la N-640 fue demandada desde el Concello en varias ocasiones. Louzao echa en cara al BNG que incluyese mejoras en esta carretera entre sus medidas para dar su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, obras que de momento no se materializaron. «Medallas las justas», manifiesta a los nacionalistas.