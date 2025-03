Serendipia, o un inesperado amor por el baile gallego

Lo que comenzó como una solución temporal ha terminado por convertirse en una auténtica revolución entre los mayores de A Estrada. La música y el baile tradicional, que en un principio solo iban a sustituir unas sesiones de musicoterapia interrumpidas, han conquistado tanto a los participantes que ahora no quieren que termine. De hecho, lo piden con entusiasmo y sin rodeos: ¡que el baile gallego se quede!

Durante tres meses, los asistentes a estas clases han descubierto que el cuerpo, con un poco de práctica y muchas ganas, sigue respondiendo al ritmo de una muiñeira. Y no solo eso, sino que la actividad se ha convertido en un punto de encuentro en el que compartir risas, anécdotas y, sobre todo, mucha energía positiva. Tanto es así que cuando llegó la última sesión, nadie quiso hablar de despedidas. En su lugar, lo celebraron como mejor saben: con una foliada improvisada, música en directo y una buena merienda con café y chocolate. Porque el baile, además de activar el cuerpo, también abre el apetito.

El alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, y la concejala de Bienestar Social, Amalia Goldar, no quisieron perderse esta despedida tan especial. Entre bailes y bromas, tomaron buena nota de lo que todos repetían sin cesar: «Esto no puede acabar aquí». Y parece que les han hecho caso. Louzao reconoció que «seguro que muchos no pensaban que el baile gallego fuese para ellos y ahora les da mucha pena dejarlo». Tanto ha calado esta actividad que el Concello ya está explorando opciones para encontrar el encaje presupuestario y volver a programarla a finales de 2025, con la intención de incluirla de manera definitiva en 2026 dentro del programa municipal de envejecimiento activo.

Una muiñeira con historia

Si hubo un momento especialmente emotivo durante la jornada, fue el protagonizado por Amparo, una vecina de 88 años con una larga historia ligada a la danza. En su juventud fue una gran bailarina y, hace dos décadas, colaboró con el grupo Tequexetéldere en la grabación y difusión de la «Jota y Muiñeira de Lagartóns», su parroquia natal. Para ella, estas clases han sido un reencuentro con una parte de su vida que creía lejana. Por eso, cuando los músicos tocaron esa pieza en directo, la emoción la desbordó, y con ella a todos los presentes.

Más allá del valor emocional, esta iniciativa ha demostrado que la música y el baile tradicional no solo son parte de la identidad cultural gallega, sino que también son herramientas poderosas para el bienestar. El ejercicio físico, la coordinación y la memoria que requiere la danza se combinan con la diversión y la socialización, generando un cóctel perfecto para mantenerse activos y felices.

Ahora, con la llegada del mes de abril, los tres grupos de participantes retomarán las clases de musicoterapia, otra actividad con muy buena acogida entre los mayores. Sin embargo, lo harán con una energía renovada y con la esperanza de que las muiñeiras y jotas vuelvan pronto a llenar sus tardes.

Al final, lo que empezó como una alternativa temporal ha resultado ser un hallazgo inesperado. Si algo ha dejado claro esta experiencia es que nunca es tarde para descubrir nuevas pasiones, como el baile y la cultura tradicional.