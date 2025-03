A obra que pon rostro a Avelina Valladares

Por fin hai rostro para Avelina Valladares. Non é o seu real, senón o da actriz Chus Picallo, quen encarnará á escritora no novo musical da Escola Municipal de Artes Escénicas de A Estrada (EMAE) Os seráns de Vilancosta, dirixida por Santiago Cortegoso e que promete seguir os pasos do éxito de Un médico na aldea.

A presentación deste proxecto terá lugar os próximos 5 e 6 de abril no Teatro Principal, cun prezo de tres euros por entrada, que xa se poden retirar no departamento de Cultura do Concello.

Unha vez máis, a EMAE vai da man cos músicos e bailaríns de Tequexetéldere nunha entrega que contará con máis de 50 artistas no escenario e coa colaboración da ilustradora Rosa Herraiz para dar vida a todos os espazos relacionados coa ilustre familia dos Valladares de Vilancosta. Así, a nova obra desta escola municipal segue a fórmula do seu último taquillazo na honra do doutor Manuel Reimóndez Portela. De feito, segundo adiantou o xerente da EMAE, Xosé Lueiro, decidiuse contar con practicamente o mesmo elenco que no mencionado proxecto, debido principalmente á boa sinerxía con resultados en escena máis que comprobados.

Lueiro explicou durante a presentación que tivo lugar na xornada de onte que a finalidade desta peza neste ano dedicado a Avelina Valladares é a de verter un pouco de luz sobre a súa figura, unha muller que, malia o seu talento para as letras e avanzadas ideas, non destacou no seu momento por atoparse baixo a sombra do seu irmán Marcial, un dos persoeiros máis importantes do Rexurdimento, así como por vivir nunha época na que o papel da muller estaba relegado ao ámbito doméstico e non se esperaba dela máis que casar e coidar da familia.

«Este montaxe vai máis alá dunha simple homenaxe a un dos referentes femininos do Rexurdimento, trata de poñer en valor e visibilizar a figura de Avelina Valladares, subliñando ese carácter pioneiro, valeroso e profundamente xeneroso que ela tiña», expuxo o xerente da EMAE, que engadiu: «Reivindica o seu legado vital, social e literario, tratando ao mesmo tempo de arrincala un pouco da sombra do irmán».

Lueiro prometeu que este será «un espectáculo en todos os sentidos» e destacou elementos como o vestiario, levado a cabo por Beatriz Busto, e a escenografía, da man de Borja Insua. Ademais, por suposto, do acompañamento musical por parte de Tequexetéldere.

Precisamente, o novo director desta escola e agrupación de música e baile tradicional galegos, José Garrido, asistiu tamén ao acto de presentación, onde asegurou: «Dende o momento que nos propuxeron formar parte desta iniciativa, decidimos ir adiante, despois da boa experiencia que tivemos con outras colaboracións».

Coordinar a máis de 50 persoas que, ademais da súa faceta artística, teñen outras ocupacións non é unha tarefa doada. Porén, todo o equipo de Os seráns de Vilancosta traballa estas últimas semanas para que o musical estea a punto para a súa presentación oficial ante o público estradense. Como se mencionaba anteriormente, a primeira función será o sábado 5 de abril, ás 20.00 horas, mentres que a segunda terá lugar o domingo 6 ás 19.00. Entre os que viven estes días con máis frenesí está Santiago Cortegoso, quen escribiu o texto da obra e está á fronte da dirección. El mesmo compartiu como foi a xénese deste proxecto: «Lueiro levaba tempo falándome de que quería facer algo sobre a figura de Avelina, e deume unha pila de libros para que coñecese mellor a esta muller da que pouco sabía». Foi así como nun verán, con algo máis de tempo, Cortegoso comezou a elaboración deste guión, ao que quixo dotar do mesmo misterio que a súa protagonista. «Hai moitas preguntas sobre o que fixo e non fixo Avelina, e quería incorporar esas incógnitas», relatou o director, e continuou: «Así, pártese do punto de vista de dúas rapazas contemporáneas que queren facer unha obra sobre Avelina e que, mentres se intercalan representacións das vivencias da autora, se preguntan que a levou a tomar esas decisións».