A Diputación subvenciona con 15.000 euros o festival ‘Música no Camiño’

O presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, anunciou a aprobación dunha subvención de 15.000 euros para a cuarta edición do Festival de Acordeóns Música no Camiño, organizado pola Asociación Cultural de Acordeonistas Estradense. Esta subvención será aprobada no pleno de mañá e servirá para colaborar na organización deste evento que dinamiza a axenda cultural da Estrada e da súa comarca. O evento celebrarase este sábado no Teatro Principal da Estrada, con pases ás 17.30 e ás 20.30 horas.

Entre as agrupacións participantes atópase a Orquestra Sinfónica de Acordeóns de Bilbao como cabeza de cartel, acompañada pola Banda de Acordeóns Metropolitana de Mos e o grupo local Os Lóstregos. As entradas xa están á venda a un prezo de 10 euros. Este festival é unha cita importante para os amantes da música tradicional e o acordeón.