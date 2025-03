As cegoñas volven aniñar na vila de Lalín

Unha parella de cegoñas construiu esta tempada por primeira vez, o seu niño na vila de Lalín, no lugar de Carragoso, mesmo no lindeiro coas terras da parroquia de Xaxán, a pé da estrada que vai de Lalín a Vila de Cruces.

Nestes días de primavera están a chocar os ovos no niño que fixeron no cumio dun poste da luz, sen inmutarse ao paso do moitos vehículos que por aquí transitan e nin sequera pola presenza dun par de operarios dunha empresa de electricidade que días pasados subían ao poste cunha escada para arranxar un corte no fluído eléctrico, causado pola borrasca Martinho.

Hai un lustro, unha parella de cegoñas fixera o seu niño no casco urbano de Lalín, nun guindastre fóra de servizo que fora instalado para a construción dun edificio na Corredoira, mais cando a desmontaron estragaron o niño e as cegoñas buscaron outro emprazamento.

No municipio de Lalín hai, dende fai un par de anos, outro niño de cegoñas no campanario da igrexa románica de Goiás e nos seis concellos da comarca temos contado unha vintena deles, máis da metade no val do Toxa en terras de Silleda, media ducia nas de Camba e un en cada seu, nos municipios de Agolada e Vila de Cruces, como xa temos publicado neste e noutros medios.

Niños de cegoña nos cascos urbanos das vilas dezás, poden ollarse nunha palmeira no lugar de Campo en Silleda, nun carballo preto do cemiterio de Rodeiro e nun guindastre no de de Vila de Cruces, se non desapareceu xa.

O censo de cegoñas da comarca de Deza segue medrando sen parar, dende que nos anos setenta do pasado século, ollaramos o primeiro na parroquia lalinense de Cercio e logo outro en Escuadro de Silleda e así ata o de agora, en que contamos ata corenta aves que aniñan nestas terras e poida que os nosos amigos e paisanos, saiban dalgún niño mais e nolo queiran dicir ou contar aquí.