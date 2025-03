Bouzas sacará nova tirada de ‘Calle Cuba 759’

A novela Calle Cuba 759 de José Manuel Bouzas Blanco terá unha segunda edición despois de que a primeira se agotase en menos dunha semana, contra todo pronóstico. Inicialmente, o autor non pensaba reimprimir, pero ante a demanda do público decidiu facelo. A nova tirada sairá dentro de quince días e estará dispoñible na Librería Faro da Estrada. Mentres tanto, Bouzas xa traballa no seu novo proxecto de ficción titulado Lo que nunca te dije.