La billarda vuelve a volar en A Estrada

El próximo sábado 5 de abril el campo de fútbol de Santeles, en A Estrada, acogerá el Campeonato Gallego de Billarda 2025. Esta convocatoria supondrá un regreso al pasado para muchos, aunque esta billarda ha cambiado un poco en relación al juego tradicional. La billarda es un juego del que hay referencias literarias desde la Edad Media en Galicia pero en el año 2020 fue reconocido como modalidad deportiva por la Secretaría Xeral para o Deporte. «A lo mejor algún día llegamos a las olimpiadas», bromeaba ayer Xan Rodiño, el presidente de la Asociación Cultural Deportiva Billarda Rías Baixas, a quien llamamos para saber más de ese campeonato. «Somos potencia», sentencia.

Este retorno a la infancia con parada final en Santeles lo comenzaremos hablando de este juego-deporte, una labor didáctica para los más jóvenes y de refresco de memoria para otros. El juego consiste a grandes rasgos en golpear un pequeño palo tirado en el suelo (la billarda) con otro palo de medio metro de largo (el palán) para hacer que vuele. Mientras está en el aire hay que darle otro golpe para enviarlo a una portería de palos similar a la del rugby. Tal y como nos cuenta Xan Rodiño, este campeonato se juega en campos de 40 metros de largos por 20 de ancho. Cada participante tiene cuatro lanzamientos. Puntúa más el primero de ellos y los siguientes van teniendo cada vez menos valor.

En definitiva, es un juego de reglas sencillas, que necesita poco material –suficiente con un par de palos– y que además pueden practicarlo personas de todas las edades. Rodiño reconoce que esta última es una de las grandes cualidades del deporte de la billarda. «Compiten niños de 6 años hasta mayores de 80. La media de edad de los participantes estará en unos 43 años. Estamos hablando de edades en las que mucha gente no puede practicar deportes más exigentes. Esto sin embargo puede hacerlo cualquier persona, aunque no tenga una gran condición física, y puede hacerlo a un buen nivel. Al final solo hace falta tener un poco de flexibilidad y habilidad. Es un deporte que no te fatiga, aunque haces ejercicio porque tienes que golpear y andar para recoger la billarda. En ese sentido se parece al golf. Creo que este deporte tiene un valor que otros no tienen», argumenta.

Xan Rodiño es una de las caras visibles del impulso que la billarda ha tenido en Galicia en los últimos años, así que nos interesamos por cómo llegó a este juego tradicional/deporte. «Jugaba a la billarda cuando era pequeño. Yo soy vecino de Dorrón, parroquia de Sanxenxo, y en nuestro colegio teníamos un patio de tierra. En los recreos jugábamos siempre a la billarda pero eso se acabó cuando decidieron asfaltarlo. Ahí llegó el balón de fútbol y la billarda quedó aparcada», explica un hombre que llegó a jugar en equipos como el Compostela.

Este deporte volvió a cruzarse en su camino en el año 2010, cuando participó en la organización de unos juegos en los que participaban universitarios de Galicia y del norte de Portugal. «Tuvimos una parte de juegos tradicionales y volví a jugar a la billarda. Después descubrí que había una asociación de juegos tradicionales de Santiago que organizaba campeonatos. Comencé a participar. Poco a poco se fue extendiendo por todas las Rías Baixas».

La billarda en Galicia. / Cedida

Finalmente se reconoció como deporte y en 2021 se creó la Federación Gallega de Deporte Autóctono. Esta federación incluye las modalidades deportivas de billarda y llave. A partir de ese año se fueron creando clubes deportivos y secciones deportivas para poder competir en la Liga Gallega de Billarda.

Actualmente, hay 258 licencias federativas de billarda, de las cuales 82 son femeninas y 57 infantiles (6 a 16 años). Estas licencias pertenecen a 15 equipos repartidos de esta manera: Lugo 3 equipos, A Coruña 5 equipos y Pontevedra 7 equipos. Desde septiembre a junio se disputa la liga Gallega de Billarda. Además, durante este período se celebran otros campeonatos como son el Campeonato Gallego, la Super-Copa de Billarda, el Campeonato de Selecciones y la Copa Xunta de Galicia de Billarda.

En el caso de la cita de la próxima semana en A Estrada está previsto que en torno a un centenar de jugadores participen en este campeonato, que proclamará campeones y campeonas en las categorías: Individual Absoluta, Individual Femenina, Individual Infantil, Equipos A, Equipos F y Varados.

Xan Rodiño explica que la billarda es un deporte que se juega en muchas partes del mundo, con diferentes variantes. «Es un deporte simple que solo necesita dos palos para jugar. Se juega en todo el planeta, aunque en cada sitio las reglas pueden variar. Sin embargo, como ocurrió en el caso de Galicia, en muchos lugares se dejó de practicar y quedó más como algo cultural», explica. Hace unas semanas, la federación gallega decidió colgar unos vídeos en las redes sociales de una de sus competiciones. Tuvieron miles de visitas y la mayor parte de ellas de lugares como Pakistán o Bangladesh, lo que demuestra en carácter internacional de este deporte.