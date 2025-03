Convocan un concurso literario entre escolares sobre as feiras tradicionais

A Asociación Feiral Semana Verde de Galicia convoca a primeira edición do concurso Feiras Tradicionais Galegas, aberto á participación do alumnado de Ensino Secundario Obrigatorio (ESO) de toda a comunidade autónoma. O obxectivo é fomentar entre os máis novos e novas o coñecemento das antigas estruturas de mercado a través do relato de xeracións precedentes, toda vez que o propio colectivo é a semente da feira internacional que se celebra en Silleda.

Incentivar as relación entre xeracións mediante a conversa, fomentar entre os nenos e adolescentes o gusto polas actividades literarias, despertar neles o interese por coñecer as súas orixes e por en valor o medio rural son parte das intencións deste certame, ao que se poderán presentar traballos ata o 16 de abril de 2025.

O texto deberá ter formato entrevista interxeracional, sendo o alumno o que plantexe as preguntas a unha persoa de maior idade, por exemplo, un neto ou neta a un avó ou avoa, ou a calquera outra persoa cunha diferencia de idade similar. A temática é feiras e mercados tradicionais, de xeito que o entrevistada explique aspectos relacionados co seu desenvolvemento e, en xeral, o modo de vida de antano.

A entrevista, de estilo directo, escrita en galego e inédita, deberá ter entre 4.000 e 5.000 caracteres con espazos. A gañadora será publicada no boletín que a Asociación Ferial Semana Verde de Galicia editará en xuño, coincidindo coa celebración da Semana Verde. O segundo e terceiro mellor traballos tamén serán publicados, neste caso só na páxina web da asociación, así como nas súas redes sociais.

Premios e excursións

Precisamente, os premios entregaranse de xeito presencial o 5 de xuño, co gaio da inauguración da cita feiral en Silleda. Consistirán en tres galardóns por valor de 500, 300 e 200 euros, respectivamente. Ademais, a aula do gañador acadará como galardón unha saída didáctiva ao mosteiro de Carboeiro, á Semana Verde e ao Museo do Campo e da Mecanización. Os outros dous finalistas, xunto coas súas familias e unha representación do centro, estarán convidados a xantar e a visitar a Semana Verde e o Museo do Campo o mesmo día da entrega de premios.

Aos centros dos finalistas entregaráselles: ao primeiro, un vale por unha visita guiada ao Museo Etnográfico Casa do Patrón de Codeseda, en Doade (Lalín), incluíndo un obradoiro de cerámica prehistórica; ao segundo, a entrada ao Museo do Mel O Enredo do Abelleiro en Arzúa, cun obradoiro; e ao terceiro, un vale para a entrada ao Museo do Campo, todos eles para gozar no vindeiro curso lectivo.

As bases poden consultarse na páxina web www.afeiral.com. As persoas interesadas en participar poden ampliar a información sobre os requisitos de concurrencia a través do correo electrónico asociacionfeiral@afeiral.com ou chamando á súa oficina, aos teléfonos 986 581 413 ou 692 452 996.