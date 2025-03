Los Bomberos de Santiago, en el 'top 10' de los más rápidos de Europa ante una situación de riesgo

Los Bomberos de Santiago están de enhorabuena porque acaban de cosechar un nuevo éxito. Esta vez en la Élite Quebra Costas Internacional, una prueba celebrada en Coímbra (Portugal) y en la que participaron 72 equipos de distintos países. Los compostelanos se hicieron con el décimo puesto, que los convierte en efectivos de los más rápidos a la hora de enfrentarse a situaciones de alto riesgo. Miguel Ángel Arca, José Antonio Gontán, Asier Vázquez y Roberto Seoane compitieron en la prueba que consistía en una carrera de 500 metros con una inclinación media del 14 %. Además, el desafío se realizó con todo el equipo que se utiliza en una intervención por incendio. Es decir, el traje, verdugo, casco, chaquetón, botas, guantes y una bombona de 150 litros de oxígeno. En total, 22 kilos a la espalda.

«Foi unha experiencia increíble, que xurdiu pola irmandade das cidades de Santiago e Coímbra. De aí que nos invitaran; e alí coincidimos con bombeiros de toda Europa: moitos portugueses, pero tamén había xente de Francia, Polonia, Italia, Lituania ou Armenia», explica el jefe de dotación Miguel Ángel Arca en conversación con EL CORREO GALLEGO, del mismo grupo editorial que FARO.

«Para ser a primeira vez, non nos podemos queixar, porque quedamos de décimos entre 72 equipos. É certo que entrenamos algo antes de ir, pero penso que a marca todavía se pode mellorar en vindeiras edicións», remarca Arca, a la vez que apunta que el ambiente «era fantástico: máis de setecentos bombeiros coas súas familias. A cidade estaba a rebosar. Foi moi bonito», comenta el bombero compostelano, que ya ha planteado a su jefe la posibilidad de hacer algo similar en Santiago: «Gustaríanos facer una proba con bombeiros de toda España para empezar», sentencia el mando.

Sobre la carrera celebrada en Coímba, detalla que «comezou na beira do río e consistía en subir ata o alto da cidade; con moitas escaleiras, unhas 150». Al respecto, apunta que «é unha proba de esforzo, non cabe dúbida, pero también de axilidade, porque como caeses nun despiste con todo ese equipo enriba estabas perdido». La mayor de las satisfacciones, «conseguir adiantar a algún dos outros participantes», un logro bastante complicado teniendo en cuenta que cada corredor salía con un espacio intermedio de 15 segundos.Además, la prueba se realizó por franjas de edad. En el caso de Miguel Ángel, de 60 años, quedó segundo en su categoría. «O noso traballo é esixente, hai que ter en conta que nós a diario temos que subir varias plantas de edificios con equipos, mangueiras, cámaras térmicas, equipos de escape... E isto require unhas condicións de entrenamento moi similares as que esixe unha proba de este tipo», declara el jefe de dotación.

Arca explica que en Portugal «os bombeiros teñen unha gran tradición e están acostumados a celebrar este tipo de encontros ou competicións. A organización foi espectacular, había moitísima xente, un acontecemento como a Carreira Pedestre en Santiago».

Compartir experiencias con efectivos de otros países

Además, el bombero compostelano indica que este tipo de quedadas también sirven para «compartir experiencias con bombeiros doutros países, para saber como traballan eles ante determinadas situacións e, no fondo, para intercambiar vivencias». Porque más allá de la prueba, los efectivos de los servicios de extinción de incendios también pudieron disfrutar del fin de semana en Coímbra, «unha cidade moi vinculada a Santiago pola universidade».

De hecho, el equipo compostelano también recogió una placa de reconocimiento del municipio de Coímbra para el Concello de Santiago. Ahora, explica Arca, solo queda que la capital gallega se implique en la organización de una prueba deportiva similar para bomberos de toda España. En su opinión, el éxito está garantizado.