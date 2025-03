«Ver que tus ideas inspiran a otros es algo muy guay»

Alejandra Docampo, una estradense residente en Madrid, ha encontrado en las redes sociales un espacio donde compartir su pasión por la decoración de interiores. Lo que comenzó como un hobby espontáneo hace poco más de dos años y medio, hoy es ya una comunidad de casi 80.000 seguidores que buscan inspiración en sus consejos, trucos y proyectos decorativos. Sin embargo, lejos de ser su ocupación principal, compagina esta faceta con su trabajo en el sector sanitario, mostrando que creatividad y profesionalidad pueden ir de la mano.

Colocando los cojines en su salón. / Cedida

Se trasladó a Madrid hace ocho años junto al que ahora es su marido, por oportunidades laborales que les surgieron, y ya echaron raíces. A pesar de ello, sus familias siguen aquí, en Vinseiro la de ella, y en Vedra la de él, por lo que no pierden el contacto y visitan Galicia de vez en cuando.

Aunque su carrera profesional no tiene nada que ver con la decoración, siempre ha sentido un interés especial por los detalles y el cuidado de la estética en el hogar. «Siempre me gustó tener la casa bien, pero mi afición por esto nació sobre todo cuando compramos la nuestra y la reformamos. Fue un proceso que disfruté mucho y en el que invertí mucho tiempo, sobre todo durante la pandemia, cuando tenía más tiempo libre para buscar ideas e informarme», argumenta Alejandra Docampo.

El salto a Instagram y a la posterior repercusión y a todo el alcance que tiene ahora llegó de forma natural. «Siempre me atrajo la parte creativa de las redes: hacer fotos, editarlas, publicarlas... pero no sabía muy bien qué contar», confiesa. La reforma de su hogar le dio el contenido que necesitaba para dar el paso y comenzar a compartir su visión decorativa. «Antes era solo un pasatiempo, una forma de expresión personal» nos asegura, sabiendo que con la subida de seguidores, su compromiso y la consolidación de su cuenta, aunque fue de manera paulatina, hace que ahora se lo tome más en serio. «El primer año todo fue muy lento, con pocos seguidores. Luego fui mejorando la calidad del contenido, los vídeos, y el crecimiento real llegó con la viralización de algunos posts, que alcanzaron el millón de reproducciones. Ahí es cuando realmente empiezas a crecer».

En su perfil, comparte consejos prácticos y cambios decorativos que pueden realizarse sin grandes inversiones: «Los pequeños trucos para hacer en casa, la presentación de algunos productos útiles y los cambios en la decoración son los contenidos que más interesan. Cuando pinto una pared, pongo papel pintado o cambio un mueble, por ejemplo, la respuesta de la audiencia es muy buena».

Uno de sus apartados más populares es el uso de elementos naturales para decorar. «Empecé cogiendo ramas de árboles y usándolas para decorar, y gustó mucho. Ahora la gente me envía fotos de cómo aplican mis ideas en sus casas, o me escriben ‘vi estas ramitas y me acordé de ti’, que también es muy gratificante», comparte la estradense.

Lejos de ser una actividad ocasional, Docampo reconoce que dedica una gran parte de su tiempo a la creación de contenido. «Estoy con esto en la cabeza todo el día. No es solo publicar, sino también pensar ideas, grabar, editar, subir stories y hablar con la comunidad. Además, hay que interactuar con otras cuentas, ver tendencias y generar contenido de calidad», comenta alegremente aun sabiendo que no para ni en sus vacaciones.

El éxito de su cuenta también ha atraído la atención de marcas del sector, con las que colabora de manera selectiva. «Ahora forma parte de mi día a día. Las marcas te contactan y tienes que filtrar las que encajan con tu estilo y lo que quieres transmitir. Yo creo que me diferencio del resto gracias a algo que llamo ‘decoración consciente’, que significa apostar por incluir piezas con historia, ya sean antiguas, artesanales o de herencia familiar. Lo importante es que cada hogar tenga cierta identidad», asegura.

Aunque de momento sigue compaginando su trabajo con su faceta de influencer, no descarta nuevas oportunidades en el futuro: «Cuando empecé creí que sería solo un hobby, pero según crece me surgen dudas sobre hasta dónde podría llevarlo. También me encantaría publicar un libro, pero hay que ser consciente del trabajo que implica. A pesar de todo, merece la pena, ver que tus ideas inspiran a otros es algo muy guay».