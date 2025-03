Santa María de Berredo e o campanario da discordia

A parroquia de Santa María de Berredo localízase ao norte do Concello de Agolada, no límite co de Santiso, e ten polo este a parroquia de Eidián e polo suroeste a de Artoño. Segundo refire Luz Méndez no seu libro sobre a toponimia de Agolada, Berredo pode proceder do sufixo latino «etu» máis un nome de planta ou árbore. Deste xeito, aparece como a suma de «berro», planta forraxeira comestible en ensaladas, e que deriva da palabra latina «beruro»; aínda que outra teoría aporta a posibilidade de que o topónimo derive de «barro», de orixe prerromano. Nun documento conservado no Arquivo Histórico Universitario de Compostela recóllese xa Berredo nun documento datado en 1570.

A igrexa parroquial, que data de finais do século XII ou principios do XIII, conserva unha capela románica de planta semicircular, cun breve tramo recto. O arco triunfal é apuntado e dobre, apoiado en dúas columnas rematadas en cadanseu capitel decorados con grandes follas lisas e bólas. Conservas belos canzorros da orixinal fábrica románica con motivos xeométricos, de animais e vexetais, follas sobre todo.

A igrexa de Berredo é un monumento máis na xeografía do románico e evoca influencias beneditinas do mosteiro de Órrea, ao que pertenceu no antigo réxime. A parroquia de Santa María de Berredo formaba parte da feligresía de Borraxeiros, e no século XVIII pertencía ao señorío de Joachin Salgado, coronel de infantaría conde de Borraxeiros e vizconde de Parada de Amoeiro, en Ourense.

Ábsida e canzorros

Chama a atención pola súa ábsida semicircular, coas columnas exteriores substituídas por contrafortes ou bandas lombardas, frecuentes nas igrexas catalás; nesta parte conserva algúns canzorros con motivos animais, años e figuras xeométricas e fiestra en arco, tapiada. Da súa primitiva portada non quedou resto algún, perdéndose para sempre a portada e arcos e sobre a mesma o típico lintel característico da arte románica.

Canzorros románicos / Ángel Utrera

O templo sufriu hai uns dez anos unha importante remodelación. Trátase da reconstrución do seu campanario, que hai tempo, por mor dun temporal, resultara moi danado, con parte da estrutura do mesmo derrubada. Como primeira solución arbitrouse a de colocar sobre as torres do campanario un armazón de ferro forxado coas campás, para posteriormente reconstruír, a imaxe do orixinal, outro campanario en pedra serrada, que na actualidade coroa o templo, moi a pesar do bo gusto e dende logo como elemento discrepante do resto da construción, xa que non se tiveron en conta o valor artístico e patrimonial do vello campanario, nin a súa estética nin estilo.

O expediente de licencia de obra e concesión de subvención para a remodelación consérvase no arquivo da Deputación de Pontevedra. Alude a unha prórroga solicitada pola Asociación Veciños Santa María de Berredo para xustificar a obra incluída nun plan de 2011 denominada Arreglo da igrexa parroquial, subvencionada con 3.000 €. O aprazamento da xustificación concédese ata o 30 de abril de 2013.

A reforma, tal e como quedou ata o presente, resulta cando menos polémica, e como din algúns veciños: sobre gustos nada hai escrito. Hainos a favor e radicalmente en contra. Mesmo hai quen pon en tela de xuízo que a obra contara cos permisos necesarios, tanto do Bispado como, sobre todo, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. En tanto outros recordan as polémicas reformas da Ponte dos Cabalos, entre Agolada e Lalín, ou a da Ponte Furelos, en Melide, sen esquecer os traballos desenvolvidos nos Pendellos da vila. Traballos todos eles que xeraron unha forte controversia, sen conseguir poñer dacordo a uns e outros.

Sexa como sexa, o que non admite dúbida son as diferentes reformas polas que pasou esta igrexa ao longo dos séculos, e do románico inicial tan só se conserva conserva o presbiterio e parte dos muros. Xa no ano 1755, o bispo de Lugo mandara ao párroco reconstruír o fronte da igrexa, que se encontraba en moi mal estado. Cen anos máis tarde, os veciños colaboran economicamente na reconstrución do campanario, xa que se necesitaban 923 reales para acometer as obras de arranxo mesmo ante o risco de derrube que se apreciaba no mesmo. No libro de fábrica da parroquia, a mediados do século XIX, advírtese do estado de ruína do templo e o seu campanario.

A pesar dos pesares e os dimes e diretes ao longo da historia deste templo, a igrexa continua en pé, para orgullo dos veciños que se ocupan do seu mantemento e con culto, aínda que por mor da falla de curas destes tempos modernos, tan só hai servicio de misa unha vez ao mes.

Visita do SEG en 1925

Na visita dos integrantes do Seminario de Estudos Galegos (SEG), no ano 1925, nas Xeiras de Deza, no Caderno de campo número 7, da autoría de Xosé Filgueira Valverde, que se conserva no Museo de Pontevedra, pódese ler: «Igrexa de Santa María de Berredo. A porta e fachada pr[incip]al e muro N. reformados. Un soio ábside circular de unha ventá sin colunas. Canicelos bastos, algún historiados, unha cara de home, etc. Outros parecen repicados. Os muros laterales non teñen canicelos. O S. no interior ten banco con toro sinxelo. No interior arco trunfal con colunas (foto) e arco apuntado. Na ousia teito de madeira. Non hai xoias nin nada que anotar. O banco do presbiterio está en parte repicado. A porta lateral ten dovelaxe, parece reformada. Ventana da ábside tapiada, pequenos contrafuertes. Na ousia dous retallos. Os contrafortes non, pero si enriba. Tampa de Berredo (boceto da tampa). Castro de Perozo. Entre Berredo e Orrea. Contos de mouros».

Interior do templo, co seu altar maior / Ángel Utrera

O interior do templo presenta claramente definido, como unha característica máis do románico rural galego, a separación entre o pobo, os devotos que se sitúan na súa nave central do sagrario, e o presbiterio, lugar exclusivo de adoración, co altar e o sagrario, que atopamos sobre unha repisa de madeira, xa que carece do típico retablo, tan normal en moitas das nosas igrexas. A representación de Cristo crucificado presídeo todo, e nos muros laterais, representacións de Santiago Matamouros, da Virxe María e outros santos. Colocadas nos recunchos dos muros de pedra.

Os laterais da nave central aparecen decorados con imaxes da paixón de Xesús, nun fermoso viacrucis enmarcado. Destaca o arco de separación da ábsida apoiado en columnas, con capiteles adornados con volutas e motivos florais, sobre columna lisa. E, finalmente, como dato anecdótico, recordamos que o campanario de ferro e forxa que fora retirado cando se colocara o novo consérvase no patio interior dunha das casas veciñas, á espera de que se decida pola Igrexa o seu destino definitivo.

Sen dúbida, unha mostra máis da arte e patrimonio tanto civil coma relixioso no que o Concello de Agolada é rico e xeneroso.

