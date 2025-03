‘Descubrindo’ recogerá trabajos de investigación inéditos hasta agosto

El Seminario de Estudos de Deza (SED) abre el plazo para recoger artículos con vistas a su próximo anuario, el número 18 de la colección Descubrindo. Recogerá trabajos de investigación inéditos, incluída la edición de fuentes, redactados en cualquier idioma, con una única limitación temática: que se refieran a la comarca de Deza. La fecha límite para entregar las obras es el 31 de agosto de 2025.

Los artículos con marcado carácter subjetivo o de opinión serán excluídos. En todo caso, las opiniones consignadas en los artículos serán responsabilidad del propio autor, sin que el SED se haga responsable, en ningún caso, de la credibilidad y autenticidad de los trabajos. El consejo de redacción velará por la adaptación de las obras a las normas y por su calidad científica, indicándoles a los autores las modificaciones o sugerencias que se estimen oportunas para posibilitar su inclusión en el próximo volumen de Descubrindo.

Los textos deberán entregarse en su versión definitiva, pues no se permitirán modificaciones ni añadidos a los originales que afecten de forma significativa al proceso de edición. En la primera página deberá constar el título, nombre y apellidos del autor, un breve resume de alrededor de 300 caracteres y hasta cinco «palabras clave», con sus respectivas traducciones al inglés. El cuerpo utilizado en los párrafos normales del texto será 12, Times New Roman, con espacio entre líneas de 1,5 y una extensión máxima de veinte páginas, incluídas las imágenes. Los artículos que, después de maquetados, no superen las diez páginas, serán incluidos como «comunicaciones». Los trabajos serán remitidos a descubrindodeza@gmail.com.