Un total de 22 locales participan este año en las Santas Tapas estradenses

El Concello da Estrada y la Asociación de Hosteleros han presentado hoy la lista de establecimientos participantes y las propuestas gastronómicas de la nueva edición de Santas Tapas, una iniciativa que vuelve a convertir la Semana Santa en una cita imprescindible para los amantes de la gastronomía. Del 16 al 20 de abril, un total de 22 locales ofrecerán creaciones especialmente diseñadas para la ocasión, fusionando tradición y vanguardia culinaria.

Los locales participantes se distribuirán en diferentes rutas, cada una con el nombre de un río de la zona. Durante el evento, las tapas podrán degustarse en horario de 12.30 a 15.00 y de 20.00 a 22.00, aunque cada establecimiento podrá ampliar este margen según su criterio. Cabe recordar que, en la jornada de apertura, la actividad solo estará disponible en horario vespertino.

Según los datos facilitados hoy por la organización, las Santas Tapas podrán degustarse en A Riala Taberna, que presenta «Tapa»; Bar Andalucía, con su «Chourizo Fusión»; O Café de Xulia, con «Presa ao forno con salsa de laranxa e mel»; Cafetería Central, con «Brioche de Txangurro»; O Mesón da Estrada, con «O almorzo do Mesón»; A Resistencia, con «Timbal de pataca»; A Lacena de Chucha, con «Timbal de cous cous con polo chipotle»; O Candil de Silvia, con «Esfera crocante de lagostino»; Samaná, con «Montadito de suquet de gamba de Huelva con reducción»; 20 Berzas, con «Brioche de carne en salsa inglesa»; Scala, con «Sabores da terra»; O Florida, con «Tartaleta de black angus con queixo»; A Casa do Lagoeiro, con «Bocado de carrillera»; Bar Enredo, con «Porquiño Viaxeiro»; As 3 Portiñas, con «Vieira dos Arrieiros»; Bodeguiña, con «A Chipicata»; Salvaxe, con «Café de mojito»; Malo Será, con «Brocheta de tenreira e pacenta con dátiles á pementa»; Tapería O Lar, con «Ruliños do Lar»; Bar Oasis, con «Bomba de merluza»; Velis Nolis, con «Gyozas de lagonstino»; y Eureka, con «Italia en Galicia».

Todas estas propuestas tendrán un precio de 3 euros por ración, a excepción de la primera consumición para aquellos que se beneficien de la Santa Tapa Xove, que pagarán 1,5 euros. Una novedad que permite que los jóvenes de entre 18 y 25 años disfruten de un descuento este descuento, gracias a la subvención del Concello da Estrada. Para acceder a esta promoción, los interesados deberán acudir a las oficinas de la Asociación de Comerciantes da Estrada (ACOE) con su DNI y retirar una cartilla especial.

En cuanto a los premios, se sorteará un gran premio de 1.000 euros entre quienes completen todas las rutas y prueben la propuesta de cada establecimiento. Además, aquellos que solo visiten algunos locales también podrán optar a premios menores. A mayores, las mejores sugerencias gastronómicas serán reconocidas con premios en tres categorías: mejor tapa tradicional, mejor tapa innovadora y mejor presentación.