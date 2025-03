Silleda y la ONCE promoverán la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad

Ángela Troitiño, edila de Igualdad y Bienestar del Concello de Silleda, se reunió ayer con los equipos de Servicios Sociales y del Centro de Información a la Mujer (CIM) junto con Tania Martínez, técnica de Inserta Emplea de la ONCE, para abordar nuevas estrategias de inserción laboral destinadas a mujeres con discapacidad, especialmente aquellas que sean víctimas de violencia de género.

Durante la reunión se presentó el programa Mujeres Modo ON, una iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo y la Fundación ONCE que ofrecerá apoyo y herramientas que mejoren la empleabilidad de este colectivo. Inserta Emplea y la ONCE acompañarán a estas mujeres en el proceso de recuperación de sus vidas a través del empleo.

Desde el Concello de Silleda califican esta reunión como el punto de partida para establecer una toma de contacto con mujeres del rural, con el objetivo de analizar sus necesidades y valorar posibles acciones que favorezcan su inclusión laboral. Para el gobierno local es una forma de reafirmar su compromiso con la igualdad de oportunidades desde una perspectiva feminista..