Las damas del dominó

El dominó gallego es un mundo de hombres. En cada competición del ranking autonómico, la práctica totalidad de sus jugadores son masculinos. La excepción a esta afirmación la ponen dos mujeres, ambas vecinas del Concello de Forcarei, Mada Garrido y Dulzura López. «Somos el único equipo de Galicia con dos mujeres federadas y además dos mujeres que suelen acudir habitualmente a los campeonatos», afirman con orgullo desde el Dominó Forcarei. Mada y Dulzura se han adentrado en el mundo del dominó de maneras diferentes pero ambas tienen en común una cosa, ambas se vieron atrapadas en esa curiosa e inexplicable relación que desde hace décadas ha existido entre este juego y su Forcarei natal.

A sus 58 años, Mada Garrido lleva 26 al frente del bar del centro social de Forcarei. Fue allí precisamente donde aprendió a jugar a este juego, aunque su profesor fue el menos imaginable. «Fue hace unos 20 años más o menos. El cura, Don Manuel, solía venir por el bar y era un gran apasionado del dominó. Yo no tenía ni idea de jugar, en realidad era más de cartas, pero cuando necesitaba un punto me decía que me sentase con él a jugar. Poco a poco fui aprendiendo y hoy en día yo soy la apasionada por el dominó», afirma.

Durante catorce años, Mada organizó en su bar torneos para los vecinos de la zona pero no fue hasta hace dos que finalmente decidió federarse y comenzar a jugar con el Dominó Forcarei. No acude a todos los torneos, pero sí a uno por mes. Lo hace como pareja de su primo Basilio. «A veces tenemos resultados buenos y otros no tanto. Diría que no somos de los mejores pero tuvimos algún día bueno», nos cuenta. Mada no se explica los motivos por el que el dominó tiene y ha tenido siempre tanto éxito en el municipio, incluso por encima de los juegos de cartas, con más tirón en otras zonas. «En Forcarei las cartas son el último recurso. Es a lo que juegas cuando no hay gente para un dominó», bromea. En su caso, destaca la parte más estratégica de este juego para explicar lo que más le gusta de él. «Tienes que estar siempre muy atenta a lo que juegan tus rivales y entenderte bien con tu compañero. Es muy divertido», afirma.

La historia de Dulzura López en el dominó es muy diferente. Lo primero que hay que decir de la jugadora forcaricense es que tiene ya 95 años y, según sus estimaciones, lleva más de 35 practicando este juego. Esa longevidad le ha servido para ser socia de honor de la Federación Gallega de Dominó, un reconocimiento que luce con orgullo. Dulzura recuerda que fue su marido quien le enseñó a jugar. Tras su fallecimiento hace cinco años, la forcaricense siguió jugando, aunque ahora formando pareja con su hijo, Francisco Rivas. «Estoy muy orgullosa de jugar con él y de participar juntos en los campeonatos. Hay veces que discutimos por las jugadas pero nos entendemos bien», nos cuenta. En realidad, Dulzura ya cuenta con varias victorias en su currículo a lo largo de estos años.

«El dominó me gusta porque cada partida es diferente. Todo depende de las fichas que te toquen. Eso lo hace muy entretenido. No hay un profesor que te pueda enseñar todo eso. Tienes que ir aprendiendo tú», afirma una mujer que admite sentirse ilusionada por poder seguir compitiendo por toda Galicia a su edad. Solo lamenta que el dominó sea un juego de hombres y que ella y su compañera Mada sean las únicas mujeres en la mayor parte de las competiciones a las que acuden.

El equipo de Forcarei se consolida con 21 jugadores

Dulzura y Mada forman parte del Dominó Forcarei, un equipo que año tras año se consolida a nivel autonómico. En la actualidad y después de nueve años de vida, cuentan con 21 jugadores federados. Además, organizan varias pruebas del ranking gallego al año. La primera fue el pasado mes de enero y la segunda será en junio. También acuden a las diferentes competiciones que se celebran por toda Galicia. La última de ellas fue el pasado 15 de marzo en Cangas. Allí, la pareja formada por el forcaricense José Gulías y José Alonso, de O Carballiño, se llevó la victoria. Los resultados de todos sus jugadores permitió al Dominó Forcarei terminar como segundo por equipos. En la anterior competición, celebrada en Chantada, los forcaricense fueron cuartos por equipos tras sumar varios segundos y terceros puestos. Sus buenas actuaciones han servido para que cuatro forcaricenses formen parte de la convocatoria de Galicia para disputar el Campeonato de España que se disputa en octubre.