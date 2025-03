Arnois celebra el último Atranque dos Xenerais

La parroquia de Arnois tiene previsto celebrar hoy el último Atranque do Entroido do Ulla de este año. Será a partir de las 18.00 horas en el Campo da Festa de As Neves. Las carrozas entrarán en el campo de la fiesta como previa de Os Xenerais do Ulla. Habrá verbena con Noemí y Rubén Quintela.