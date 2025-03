Crespo sobre Altri: «Si treinta técnicos dicen que está correcto, tendrán razón»

«Quiero pensar que cuando más de treinta técnicos hacen un informe favorable, algo de razón tendrán. No ponen allí su firma porque les da la gana. Ponen la firma en un documento que son sabedores de que va a acabar en el juzgado». De esta forma rompió el alcalde de Lalín, José Crespo Iglesias, el «silencio» sobre el proyecto de Altri en Palas de Rei que le había reprochado el BNG. «Eso irá a los tribunales y, si los documentos no están suficientemente razonados, van a quedar en agua de borrajas», arguye, convencido de que ecologistas y nacionalistas llevarán el caso a la justicia.

En declaraciones a una radio local, el regidor criticó las «manías» del BNG con «decir no a muchas cosas que valen para el futuro de Galicia». Lo ejemplifica con las protestas que hubo en su día contra la AP-9: «Ahora piden la gratuidad, pero cuando se hizo decían que era una navajada a Galicia. Me acuerdo de dirigentes del Bloque cortando eucaliptos para parar las obras en O Morrazo». Por lo tanto, considera que el BNG está «desligitimado para decir lo que dice». Entiende que proyectos como el de Altri son «controvertidos», pero cree que la normativa europea es «especialmente quisquillosa» en temas medioambientales. «Es muy fácil hacer demagogia, pero a la Galicia interior hay que darle vida», advierte.

Crespo carga contra «los ecologistas que viven en áticos en las ciudades» y se erigen en «máximos defensores del rural. Si, si..., para disfrutar ellos el fin de semana. Pero el que vive en el rural tiene que tener de qué vivir y, si no le das medios adecuados, terminará marchando, que es lo que quiere el perroflauta urbano». Añade que «la Galicia interior tiene que tener trabajo. ¿A cualquier precio? No, hay que mirar que cumpla unos parámetros. Pero no creo que treinta técnicos que dicen que está correcto y lo van a tener que defender en un juzgado sean unos irresponsables. Andaremos y veremos», concluye.

Exhibicionista

Por otro lado, Crespo felicita a la Policía Local por la detención de un exhibicionista que se masturbaba en pleno Paseo do Pontiñas. Indica que los agentes fueron realizando un seguimiento, con controles hasta que «por fin lo cogieron». Lamenta que solo «le vaya a caer una multa pequeñita», algo que atribuye a la laxitud de unas leyes «prodelincuentes».

Intercesión de Yolanda Díaz para la cesión del viejo centro de salud

José Crespo aprovechó la presencia en los recientes Premios Mestre Mateo de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, para solicitar su intercesión en algunas gestiones. Una es la cesión del viejo centro de salud. «No quiero que se vandalice, quiero que se arregle para poner allí el centro que llevamos en nuestro programa», manifestó. Con este objetivo, ya se reunió en Madrid con la subdirectora general de Gestión del Patrimonio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta quedó de estudiar el «acuerdo a tres bandas» que le propuso el regidor lalinense. Díaz se comprometió a hablar con la ministra para «tratar de agilizarlo y hacerlo lo mejor posible», en palabras del propio Crespo.

Rebaja de la AP-53

Por otro lado, Crespo confía en que la rebaja de la autopista AP-53 se materialice este mes, tal como anunció semanas atrás el PSOE. «Todavía no ha ido al Consejo de Ministros», lamenta, al tiempo que recuerda que el propio Gobierno se había comprometido a aprobar las bonificaciones en el primer trimestre. «Le queda un telediario», advierte el regidor, cuya aspiración es conseguir la gratuidad para la vía.